दिमाग के लिए काफी फायदेमंद होती हैं ये 4 तरह की सब्जियां, आज से ही डाइट में करें शामिल

Best Vegetables Keep Your Brain Young : ब्रेन को बूस्‍ट करने के लिए कई तरह की एक्टिविटीज का सहारा लिया जाता है. पढ़ने, लिखने, ब्रेन गेम्‍स में हिस्‍सा लेने, बेहतर नींद आदि इसके लिए जरूरी समझा जाता है. लेकिन आपको बता दें कि आपके खान-पान का असर भी आपके ब्रेन की सेहत पर काफी असर करता है. ईट दिस नॉट दैट के मुताबिक, अगर आप अपने डाइट में कुछ खास तरह के वेजिटेबल को शामिल करें तो बढ़ती उम्र के असर को कम कर सकते हैं और ब्रेन को अधिक दिनों तक यंग बनाए रख सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि किन सब्जियों को खाने से आप बढ़ती उम्र के असर से अपने ब्रेन को बचा सकते हैं और उसे हमेशा यंग रख सकते हैं.

सब्जियां जो ब्रेन को रखती हैं यंग

हरी पत्‍तेदार सब्जियां केल, पालक जैसे हरी पत्‍तेदार सब्जियां में भरपूर मात्रा में विटामिन के, फॉलेट, बीटा केरोटीन आदि पाया जाता है जो ब्रेन हेल्‍थ के लिए बहुत जरूरी है. यह ब्रेन पर एजिंग के असर को कम करने में सक्षम है. इसमें विटामिन के भी पाया जाता है जो मेमोरी पावर को स्‍ट्रॉन्‍ग करता है.

यह भी पढ़ेंः सोरायसिस की वजह से हो सकता है गंभीर इंफेक्शन, इन लक्षणों से करें पहचान

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

नारंगी सब्जियां गाजर, स्‍वीट पोटैटो, रेड पेपर, बटरनट स्‍कैश आदि बीटा केरोटीन का मुख्‍य सोर्स होता है. बीटा केरोटीन में भरपूर एंटीऑक्‍सीडेंट पाया जाता है जो ब्रेन को हेल्‍दी रखने और फ्री रेडिकल्‍स से बचाने में मदद करता है. यह अल्‍जाइमर जैसी बीमारियों को दूर रखने का काम करता है.

कब्ज से परेशान हैं तो ये फूड्स देंगे राहत आगे देखें…

बीट बीट रूट में फॉलिक एसिड, बी9 जैसे तत्‍व होते हैं जो ब्रेन को लंबी उम्र तक हेल्‍दी रखने में मदद करते हैं. यह न्‍यूरो और इसकोलॉजिकल डिसऑर्डर वाली बीमारियों से भी बचाने में मदद करता है. इसके लिए आप इसे सलाद के रूप में या स्‍मूदी की तरह डाइट में शामिल करें.

यह भी पढ़ेंः Covid-19 संक्रमण से हमेशा के लिए स्वाद और गंध जाने का खतरा?

गोभी और ब्रोकोलीइनमें विटामिन के भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो ब्रेन हेल्‍थ के लिए काफी फायदेमंद है. यह ब्रेन को शार्प बनाता है और ब्रेन पर एजिंग के असर को कम करता है.