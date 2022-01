Best Way To Wake Up Kids: आमतौर पर आपने देखा होगा कि बड़ों की तुलना में बच्चे (Kids) अधिक गहरी नींद (Deep Sleep) में सोते हैं और उन्‍हें जगाना (Wake Up) आसान नहीं होता. अगर आप उन्हें जोर-जबरदस्ती से नींद से जगाते हैं या फिर सख्ती से जगाने की कोशिश करते हैं तो वे रोने लगते हैं या चिड़चिड़े हो जाते हैं. यही नहीं, वे पूरे दिन किसी ना किसी बात को लेकर जिद्द करते रहते हैं और थोड़ी-थोड़ी देर पर गुस्‍सा दिखाते रहते हैं. इन सबकी स‍बसे बड़ी वजह गलत तरीके से नींद से उठाया जाना होता है.

आइए आज हम आपको बताते हैं कि बच्‍चों को बेहतर तरीके से किस तरह नींद से उठाया जाए जिससे वे दिन भर फ्रेश और खुशहाल रहें.

बच्चों को नींद से जगाने का तरीका (Best Way To Wake Up Kids)

1.एक निश्चित समय पर उठाएं

हमेशा बच्‍चों को एक निश्चित समय पर ही जगाएं. इससे उनके शरीर के अंदर ही एक जागने का नेचुरल क्लॉक सेट हो जाता है और उनकी नींद अपने आप उस खास समय पर हल्‍की हो जाती है. अगर वे पूरी तरह नहीं भी उठें तो आप उन्‍हें केवल आवाज देकर या गुड मॉर्निंग बोलकर आसानी से उठा सकते हैं. ऐसे में उनका मूड भी फ्रेश रहता है.

इसे भी पढ़ें : छोटे बच्‍चों को जरूर पिलाएं मूंग दाल का पानी, मिलेगा चमत्कारी फायदा

2.संगीत लगाएं

संगीत की आवाज से नींद को हल्का करने में आपको आसानी मिलेगी. ऐसा करने से वे कुछ ही देर में चेतनावस्था में आ जाएंगे. इसके बाद जब आप उन्हें उठाएंगे तो वे आराम से उठेंगे. ऐसा करने से उनका मूड खराब नहीं होता और ना ही वे रोते हैं. गाना बजाते समय इस बात का ध्यान रखें कि संगीत मधुर और लाइट हो जो दिमाग को शांत और खुश करे.

3.पर्दे हटाएं

सुबह जब बच्‍चों को उठाना हो तो सबसे पहले तो घर में नेचुरल लाइट को आने दें. इसके लिए आप घर के सारे पर्दे हटा दें और घर में सुबह की धीमी-धीमी सूरज की रोशनी आने दें. हालांकि ,कुछ बच्‍चों को सुबह आंख खुलते धूप देखना पसंद नहीं होता, ऐसे में डायरेक्‍ट रौशनी की बजाएं कुछ परदे आप हटा सकते हैं.

इसे भी पढ़ें : विंटर में नन्‍हें बच्चों को खास देखभाल की पड़ती है जरूरत, इन ज़रूरी बातों का रखें ख्‍याल

4.दुलार कर पुकारें उन्‍हें

जब भी बच्चों को जगाएं तो प्यार और दुलार के साथ ही उठाएं. उन्‍हें सुबह आंख खोलते यह जताएं कि वे कितने प्‍यारे हैं और आपके लिए कितने खास हैं. ऐसा करने से उनका दिन बन जाता है और वे खुद को स्‍पेशल महसूस करते हैं. जिससे उनका मूड दिनभर अच्‍छा रहता है. ऐसा करने से निश्चित रूप से आपको भी अच्‍छा लगेगा.

5.अलार्म लगाएं

अगर आपका बच्‍चा थोड़ा बड़ा हो गया है तो आप उन्‍हें उठाने के लिए अलार्म क्‍लॉक का प्रयोग कर सकते हैं. इसके लिए आप बच्‍चों की घड़ी में बैक-टू-बैक अलार्म सेट करें, जिससे वे हर थोड़ी देर बाद बजे और उनकी नींद खुल जाए. लेकिन इस बात का ध्‍यान रखें कि अलार्म बहुत अधिक कर्कश ना हो.