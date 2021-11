250% ज्यादा प्रोटीन देगी मक्का की नई प्रजाति, मीट-अंडा-सप्लीमेंट्स पर नहीं रहना होगा निर्भर!

Biofortified Maize will remove anaemia in the Body : इंडियन साइंटिस्टों ने हमारे खेत में ही पैदा होने वाले एक अनाज की खास प्रजाति विकसित की है, जिससे हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में प्रोटीन मिल सकेगा. हम बात कर रहे हैं, मक्का (Maize/Corn) की. ये तो हम जानते ही हैं कि मक्का खाने से हमारी सेहत को कई तरह के फायदे होते हैं. प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन, खनिज (मिनरल्स) और एंटी-ऑक्सिडेंट जैसे कई ऐसे पोषक तत्वों (Nutrients) से भरपूर मक्का कई तरह से हमारी डाइट में शामिल होता है. लेकिन अब भारतीय साइंटिस्टों ने मक्का की एक नई प्रजाति विकसित की है, जिसमें सामान्य मक्का की तुलना में करीब ढ़ाई गुना यानी 250% ज्यादा विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं. वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के साइंटिस्टों ने इस खास प्रजाति की मक्का को ‘मालवीय स्वर्ण मक्का-वन’नाम दिया है.