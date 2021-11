ब्लड टेस्ट से कैलेंडर एज और आईएज में हो सकेगा अंतर, टलेगा गंभीर बीमारियों का खतरा!

Difference between calendar age and iAge : अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी (Stanford University) और बक इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन एजिंग (Buck Institute for Research on Aging) ने एक ऐसा ब्ल्ड टेस्ट (Blood Test) खोज निकाला है, जिससे किसी भी इंसान की कैलेंडर एज (Calendar Age) यानी वर्ष के अनुसार उम्र और आईएज (iAge) में अंतर किया जा सकेगा. साइंटिस्टों के मुताबिक आईएज (iAge) का मतलब यहां किसी भी व्यक्ति की पुरानी बीमारी से है, जैसे इनफ्लमेशन (सूजन-जलन), दर्द, हार्ट संबंधी रोग और डायबिटीज आदि. इस अनोखे ब्लड टेस्ट से साइंटिस्ट ब्लड में मौजूद कायटोकीन्स (kytokines) और इम्यून सिस्टम प्रोटीन (Immune System Protein) की स्टडी करते हैं.