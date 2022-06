National Reading Day 2022: 'नेशनल रीडिंग डे' पर खरीदें ये 5 बेहतरीन बुक्स, मिलेगी भारत के इतिहास की जानकारी

National Reading Day 2022: देश और दुनिया में बड़ी संख्या में लोग किताबें और उपन्यास पढ़ने का शौक रखते हैं. माना जाता है कि रीडिंग की आदत व्यक्ति को बुद्धिमान बनाने में काफी मददगार साबित होती है. भारत में हर साल 19 जून को ‘नेशनल रीडिंग डे’ मनाया जाता है. दुनिया के विभिन्न देशों में अलग-अलग तारीखों पर यह खास दिवस सेलिब्रेट किया जाता है. इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को पढ़ने के महत्व के बारे में जागरूक करना और रीडिंग कल्चर को बढ़ावा देना होता है. आज के दौर में युवा पीढ़ी रीडिंग कल्चर से दूर होती जा रही है, जिसकी वजह से इस दिन का महत्व काफी बढ़ गया है.

कब हुई थी ‘नेशनल रीडिंग डे’ की शुरुआत?

भारत में ‘नेशनल रीडिंग डे’ की शुरुआत साल 1996 में हुई थी. यह दिन केरल के लाइब्रेरी मूवमेंट के फादर पुथुवायिल नारायण पणिकर का 19 जून को उनका निधन हो गया था, जिसकी वजह से किसी दिन को ‘नेशनल रीडिंग डे’ घोषित करने का फैसला लिया गया था. 21 जून 2004 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने उनकी स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट जारी करके उनकी विरासत को सम्मानित किया. साल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘नेशनल रीडिंग मंथ’ की शुरुआत की थी. नेशनल रीडिंग डे के साथ रीडिंग मंथ की शुरुआत हो जाएगी.

इन 5 बुक्स से बनाएं इस मौके को बनाएं खास

1. ‘डिस्कवरी ऑफ इंडिया’ (Discovery of India) – यह बुक भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1942-46 के बीच लिखी था. इस किताब में सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होने वाले भारत के इतिहास के बारे में लिखा गया है. इसमें आर्यों के आगमन से लेकर ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना तक की अवधि का विस्तृत विवरण दिया गया है.

2. ‘द आरगुमेंटेटिव इंडियन’ (The Argumentative Indian) – नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई यह किताब भारत के इतिहास का वर्णन करने वाले मार्मिक निबंधों की एक सीरीज है. इसमें बताया गया है कि कैसे भारत का सार्वजनिक बहस का एक लंबा इतिहास रहा है और सदियों पहले भारतीय समाज में कैसे विषमता प्रचलित थी. यह जीवंत अतीत कुछ ऐसा है, जिसके बारे में हम सभी को पता होना चाहिए.

3. द वंडर दैट वाज़ इंडिया (The Wonder That was India) – एएल बाशम द्वारा लिखी गई यह किताब भारतीय सिविल सेवाओं के उम्मीदवारों के लिए इतिहास का एक उपयोगी स्रोत माना जाता है. इसमें प्राचीन भारत और मुगलों के आगमन के बीच की अवधि को कवर किया गया है. इसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के निष्कर्षों का विवरण शामिल है. देश के अतीत की बेहतर समझ देने के लिए ऋग्वेद और अन्य संस्कृत ग्रंथों की व्याख्याओं का भी अध्ययन इसमें किया गया है.

4. इंडिया: ए हिस्ट्री (India: A History) – अंग्रेजी पत्रकार और लेखक जॉन कीय ने अपनी इस किताब में सिंधु घाटी सभ्यताओं के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो शहरों से शुरू होकर आधुनिक भारत तक एक मनोरम दृश्य प्रदान किया है. इस उपन्यास को कई लोग भारत के किसी भी छात्र के लिए एक आदर्श किताब मानते हैं.

5. फ्रीडम एट मिडनाइट (Freedom At Midnight) – डोमिनिक लैपिएरे और लैरी कॉलिन्स की लिखी हुई यह किताब मुख्य रूप से 1946 और 1948 के दौरान भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर केंद्रित है. इस अवधि के दौरान सामने आने वाली घटनाओं की श्रृंखला इस पुस्तक को ऐतिहासिक बनाती है. यह बड़े पैमाने पर शोध की गई जानकारी प्रदान करती है. भारत की स्वतंत्रता और विभाजन पर एक अत्यधिक अनुशंसित पुस्तक है. इसमें ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के इंटरव्यू भी शामिल हैं.