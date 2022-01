दिमागी बीमारी अल्जाइमर का मिलेगा सटीक इलाज, US साइंटिस्टों ने स्टडी में किया दावा

Alzheimer’s will get accurate treatment : कहते हैं कि बढती उम्र में किसी बीमारी की रोकथाम करना कठिन होता है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि अगर सही समय पर रोग की पहचान हो जाए तो उसके बढ़ने की गति को थामना संभव हो सकता है. आमतौर पर बुजुर्गों को होने वाली दिमागी बीमारी अल्जाइमर (Alzehmers) भी इसी तरह एक रोग है, जो बढ़ती उम्र के साथ न्यूरो सिस्टम पर प्रभाव डालती है और इसमें संज्ञानात्मक या स्मरण शक्ति (cognitive or memory) कमजोर पड़ने लगती है. इस रोग की पहचान और उसके सटीक इलाज की खोज की दिशा में अमेरिका के ओहायो (Ohio) स्थित केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी (Case Western Reserve University) के रिसर्चर्स ने अपनी ताजा स्टडी में एक महत्वपूर्ण लिंक तलाशने का दावा किया है. उन्होंने पाया है कि विकृति वाले स्ट्रेन (malformed strain) और टाउ ( tau protein) नाम के एक स्पेसिफिक (विशिष्ट) प्रोटीन के तेजी से बढ़ने (रेप्लीकेशन) का संबंध संज्ञानात्मक शक्ति (cognitive power) में तेजी से हृास (depreciation) होने से या गिरावट आने से है.

रिसर्चर्स का दावा है कि निष्कर्ष के आधार पर अल्जाइमर (Alzehmers) की ज्यादा सटीक जांच और इलाज खोजने में मदद मिल सकती है. इस स्टडी का निष्कर्ष ‘साइंस ट्रांसलेशनल मेडिसिन जर्नल (Science Translational Medicine Journal)’ में प्रकाशित किया गया है.

क्या कहते हैं जानकार

केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन में न्यूरोसाइंसेज के प्रोफेसर जिरी सफर (Jiri G. Safar) के मुताबिक, पहली बार हमने टेस्ट ट्यूब में टाउ प्रोटीन के व्यवहार और रोगियों के क्लिनिकल समयावधि में संबंध स्थापित किया है. सामान्य तौर पर बताया जाता है कि अल्जाइमर कोई एक बीमारी नहीं है. यह एक स्पेक्ट्रम के जैसा है और विभिन्न मामलों में इसके बढ़ने के अलग-अलग जैविक कारक होते हैं. इसलिए उन्हें अलग बीमारी के रूप में ही देखा जाना चाहिए. ऐसे में इस बीमारी को विभिन्न वर्गों में बांटकर समझना होगा, तभी पता लगेगा कि पीड़ित में अल्जाइमर की सही स्थिति क्या है?

प्रोफेसर जिरी सफर (Jiri G. Safar) को उम्मीद है कि इस स्टडी से उस धारणा को खारिज करने में मदद मिलेगी, जिसमें कहा जाता है कि अल्जाइमर रोग (Alzheimer’s disease) से पीड़ितों में धीरे-धीरे 8-10 सालों में ह्रास दिखता है. जबकि 10 से 30 प्रतिशत लोगों में यह रोग तेजी से बढ़ता है. सफर और उनके सहयोगियों ने पाया कि प्रिओन प्रोटीन (prion protein) जब गलत तरीके से मुड़ जाता है तो वह रेप्लीकेट होकर ब्रेन को नुकसान पहुंचा सकता है. उन्होंने इस सिद्धांत और टूल का इस्तेमाल अल्जाइमर में टाउ प्रोटीन के संदर्भ में किया. बता दें कि प्रिओन एक वायरस के समान संक्रामक प्रोटीन है, लेकिन उसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है.

स्टडी में क्या निकला

रिसर्चर्स के मुताबिक, प्रिओन की स्टडी से अल्जाइमर, पार्किसंस और नर्वस सिस्टम की कमजोरी के कारण होने वाली अन्य बीमारियों को समझने का एक नया मानक बनाने में मदद मिली. जेनेटिक और पर्यावरणीय कारकों से अल्जाइमर के रिस्क के करीब 30% मामलों को समझा जा सकता है, लेकिन इस ताजा स्टडी से बाकी 70% मामलों के बारे में भी सटीक जानकारी मिलेगी.

रिसर्चर्स ने अल्जाइमर से पीड़ित रहे 40 मृत लोगों के ब्रेन की स्टडी की. इनमें तकरीबन आधे में संज्ञानात्मक ह्रास (cognitive decline) यानी पहचानने की क्षमता में कमी धीरे-धीरे हुई, जबकि शेष में वह ह्रास महज 3 सालों के भीतर हुआ. रिसर्चर्स ने पाया कि जिन लोगों में संज्ञानात्मक ह्रास तेजी से हुआ, उनमें टाउ प्रोटीन कण का आकार यानी साइज अलग था. मतलब उनका आकार और संयोजन या संगठन (shape and combination or organization) अलग था.