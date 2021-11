Bridal Lehenga Tips For Plus Size : हर लड़की चाहती है कि वह अपनी शादी (Wedding) के दिन सबसे खास और खूबसूरत नजर आए. ऐसे में बॉडी शेप के आधार पर लहंगे और आउटफिट के चुनाव को लेकर उन लड़कियों को चिंता अधिक रहती है जो प्‍लस साइज (Plus Size) की हैं. लेकिन आपको बता दें कि अगर आप कुछ छोटी-छोटी बातों को ध्‍यान में रखकर अपने वेडिंग लहंगे (Lehenga) का चुनाव करें तो आप अपने शादी में बहुत ही खास दिख सकती हैं. यहां हम आपके लिए कुछ ऐसे ही टिप्‍स (Tips) लेकर आए है जिनकी मदद से प्‍लस साइज की दुल्‍हन किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं लगेंगी.