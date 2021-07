Bring The Spa At Home With This Massage Candle DIY: सुकून और आराम महसूस करने के लिए अगर कुछ बेस्‍ट नैचुरल थेरिपी है तो वो है वॉर्म बॉडी मसाज और अरोमाथेरैपी. लेकिन महामारी के दौर में स्‍पा (Spa) तक जाना संभव नहीं लग रहा. ऐसे में आप घर पर बने मसाज कैंडल्स (Massage Candle) की मदद से होम स्पा का आनंद उठा सकते हैं. ये कैंडल्स मॉइस्चराइज़िंग गुडनेस, थैरेपेटिक अरोमा और गर्माहट से भरी होती हैं जो आपकी मसल्स को रिलैक्स करने और आपको पूरी तरह से स्ट्रेस फ्री करने का काम करती हैं. बता दें कि आप इन मैजिकल स्पा मसाज कैंडल्स को आसानी से घर पर भी बनाकर आनंद ले सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि घर पर इसे बनाने के लिए हम क्‍या कर सकते हैं.

एरोमेटिक मसाज कैंडल बनाने के लिए सामग्री

इसे बनाने के लिए आपको 100 ग्राम सोया वैक्स, 10 मिली आमंड ऑयल, 1 टीस्पून विटामिन ई ऑयल, 40 ड्रॉप एसेंशियल ऑयल्स, कैंडल विक और कांच के जार की जरूरत पड़ती है.

एरोमेटिक मसाज कैंडल बनाने का तरीका

सबसे पहले सोया वैक्स पूरी तरह से पिघलाने के लिए एक कांच के जार में रखकर माइक्रोवेव में रख दें. अब एक और कांच का जार लें और उसके बीचोबीच नीचे एक कैंडल विक रखें. विक्स को सीधा रखने के लिए चॉपस्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं. अब माइक्रोवेव से इस वैक्‍स को बाहर निकाल लें और थोड़ा ठंडा होने दें. अब इसमें विटामिन ई, आमंड ऑयल और अपने पसंद के एसेंशियल ऑयल्स को डालें. आप इसमें लैवेंडर, कैमोमाइल, वेटिवर और लोबान एसेंशियल ऑयल्स आदि भी डाल सकते हैं. अब विक को वैक्‍स पर रखते हुए मिक्चर को जार में डालें और जमने दें. आपका एरोमेटिक मसाज कैंडल तैयार है.

इस तरह करें इस्तेमाल

इस ख़ुशबूदार कैंडल को जलाएं और पिघला हुआ वैक्स धीरे धीरे अपनी स्किन पर डालें. इसे आप लोशन की तरह प्रयोग करें. बता दें कि सोया वैक्स रेग्युलर वैक्स की तरह गर्म नहीं होता.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)