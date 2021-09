Know How To Use Kapur Or Camphor At Home : पूजा त्‍योहारों में भगवान की आरती के लिए कपूर (Camphor) का प्रयोग हम सब ने देखा ही है लेकिन क्‍या आपको पता है कि इसका प्रयोग हम कई अन्‍य काम के लिए भी कर सकते हैं? खास खुशबू वाले इस चीज को अगर हम चाहें तो घर के कई मुश्किल काम को आसान करने के लिए हैक्‍स के तौर पर प्रयोग में ला सकते हैं. खासतौर पर मॉनसून (Monsoon) की कई छोटी मोटी समस्‍याओं को भी हम इस छोटी सी चीज की मदद से ठीक कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि हम सुपर इंग्रीडिएंट कहे जाने वाले इसे कपूर का उपयोग (Camphor Hacks) किन कामों को आसान बनाने के लिए कर सकते हैं.

1.पौधों में लगे कीड़ों को दूर करने के लिए

अगर आपके पौधों में सफेद रंग के छोटे छोटे कीड़े लग गए हैं और पत्‍तों और डालियों को नुकसान पहुंचा रहे है तो आप नेचुरल कीटनाशन के रूप में कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप आधा लीटर पानी में दो छोटे पीस कपूर के घोलकर उसे पौधों में उन जगहों पर स्प्रे करें जहां कीड़े अत्यधिक हो रहे हैं.

इसे भी पढ़ेंं: पायरिया की वजह से खराब हो रहे दांतों और मसूड़ों को ऐसे बचाएं, जल्द मिलेगा आराम

2.सीलन की बदबू को करे दूर

बरसात के मौसम में अगर घर में या आलमीरा आदि में सीलन की महक आने लगी हो तो इन्‍हें हटाने के लिए आप इसका उपयोग रूम फ्रेशनर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप कपूर की गोलियों का पाउडर बनाएं और उसमें एक दो बूंद एसेंशियल ऑयल के डालें. इसे कैटन में डुबोकर आप उन जगहों पर रख दें.

3.कपड़ों की बदबू करे दूर

धूप के अभाव में कई बार कपड़ों से नमी की बदबू आने लगती है जिसे दूर करने के लिए आप कपूर का उपयोग कर सकते हैं. आप कपूर की गोलियों या उसके रॉक को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ें और 4-5 लौंग के साथ कॉटन के कपड़े में बांधकर उसे अलमारी में कपड़ों के बीच रखें. कुछ ही घंटों में बदबू जाने लगेगी.

4.खुजली करे दूर

मॉनसून में अगर स्किन पर रैश या खुजली हो रही हो तो आप कपूर का इस्तेमाल इसे ठीक करने के लिए कर सकते हैं. इसके लिए आप गुनगुने नारियल के तेल में कपूर डालें और स्किन पर लगाएं.

इसे भी पढ़ें : शरीर में आयरन की है कमी तो हो सकती हैं बाल और त्‍वचा संबंधी समस्याएं, करें ये उपाय

5.खटमल को रखे दूर

अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और अपने गद्दों को खटमल से बचाना चाहते हैं तो आप कपूर का प्रयोग करें. गद्दे को धूप दिखाकर उसके अंदर कपूर के पीसकर डालें और छोड लें. सालों साल आपके गद्दे बचे रहेंगे. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)