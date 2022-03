क्या महिलाएं पुरुषों से बेहतर राजनेता बन सकती हैं? सर्वे में सामने आए ये नतीजे

Women Are Better Politicians Than Men : प्यू रिसर्च सेंटर (Pew Research Center ) का ये सर्वे देश में लगभग 30 हजार (29,999) वयस्कों पर किया गया है. इसमें आधे से ज्यादा भारतीयों यानी 55 प्रतिशत का कहना है कि महिला और पुरुष सामान्य रूप से अच्छे राजनेता बन सकते हैं. जबकि 25 फीसदी का ही मानना है कि पुरुष महिलाओं से बेहतर राजनेता बन सकते हैं. वहीं, 14 फीसदी का मानना है कि पुरुष के मुकाबले महिला अच्छी राजनेता बन सकती है.