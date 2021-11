कैंसर से ठीक होने पर भी 45 साल की उम्र तक हार्ट डिजीज का 7 गुना ज्यादा रिस्क - स्टडी

Being cured of Cancer is not Enough : यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन (University of London) के साइंटिस्टों ने अपने एक नए रिसर्च में पाया है कि कैंसर से उबरे बच्चों के बढ़ती उम्र के साथ भी बीमार पड़ने का रिस्क ज्यादा होता. ये रिस्क कैंसर के प्रकार और उसके इलाज की विधि (method of treatment) पर भी निर्भर करता है. 'दी लैंसेट रीजनल हेल्थ- यूरोप जर्नल (The Lancet Regional Health --Europe)' में प्रकाशित इस स्टडी के मुताबिक, जो लोग बचपन में कैंसर से उबर चुके होते हैं, उन्हें 45 वर्ष की उम्र तक सामान्य लोगों की तुलना में हार्ट और धमनियों (heart and arteries) यानी कार्डियोवस्कुलर (cardiovascular) से संबंधित रोगों के कारण अस्पताल का चक्कर लगाने का जोखिम 7 गुना ज्यादा होता है. इस स्टडी में यह भी पाया गया कि वैसे लोगों को संक्रमण, इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी और फिर से कैंसर पनपने को लेकर ज्यादा मेडिकल केयर की जरूरत होती है.