दिल्ली के इन बाजारों में करें हैंड बैग्स की शॉपिंग, कम कीमत में मिलेंगे बेस्ट और स्टाइलिश बैग्स

Best Market in Delhi for Hand Bags: हैंड बैग्स कैरी करना महिलाओं की स्टाइल का अहम हिस्सा होता है. जहां बाहर जाने से पहले महिलाएं हैंड बैग्स में अपने ज़रूरत की सारी चीजें रखना नहीं भूलती हैं. वहीं, स्मार्ट लुक पाने के लिए भी ज्यादातर महिलाएं बेस्ट हैंड बैग्स का चयन करना पसंद करती हैं. हालांकि, अगर आप कई सारे हैंड बैग्स कैरी करने की शौकीन हैं, तो दिल्ली की कुछ बाजारों में आप चीप और बेस्ट हैंड बैग्स की शॉपिंग कर सकती हैं.

ज्यादातर महिलाएं हैंड बैग्स को स्टाइल से जोड़कर देखती हैं. ऐसे में महिलाएं अलग-अलग स्टाइल से मैचिंग का हैंड बैग ही कैरी करना पसंद करती हैं. हालांकि, महंगे होने की वजह से कई बार महिलाओं को बिना मैचिंग वाले हैंड बैग्स से ही समझौता करना पड़ जाता है. हम आपको बताने जा रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली की कुछ फेमस मार्केट के बारे में, जहां से आप अपने लिए सबसे सस्ते और अच्छे हैंड बैग्स चुटकियों में खरीद सकती हैं.

पहाड़गंज बाजार

सस्ते हैंड बैग्स की शॉपिंग करने के लिए दिल्ली की पहाड़गंज मार्केट जाना बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. यहां हैंड बैग्स की कीमतें 300 रुपये से शुरू होती हैं. साथ ही कम दाम में अच्छी क्वालिटी के हैंड बैग्स पहाड़गंज मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं. इस मार्केट में पहुंचने के लिए आप आर.के आश्रम मार्ग से 10-20 रुपये में ऑटो ले सकती हैं.

कनॉट प्लेस की पालिका बाजार मार्केट

कनॉट प्लेस को राजधानी दिल्ली का दिल कहा जाता है. वैसे तो कनॉट प्लेस अपने आप में शॉपिंग के लिए खासा मशहूर है, मगर यहां स्थित पालिका बाजार मार्केट भी सस्ते और अच्छे हैंड बैग्स के लिए जानी जाती है. साथ ही ट्रेंडिग और स्टाइलिश हैंड बैग्स खरीदने के लिए पालिका बाजार जाना बेहतर विकल्प हो सकता है. बता दें कि राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के 6 नम्बर गेट से आप पालिका बाजार आसानी से पहुंच सकती हैं.

एम ब्लॉक मार्केट

एम ब्लॉक मार्केट का नाम दिल्ली के पॉश मार्केट में शुमार है. फैंसी चीजों की शॉपिंग के लिए ये बेस्ट जगह साबित हो सकती है. साथ ही यहां आपको कम कीमत में हैंड बैग्स की काफी वेरायटी देखने को मिल सकती है. एम ब्लॉक मार्केट पहुंचने के लिए आप मेजेंटा या वॉयलेट मेट्रो की मदद ले सकती हैं.

मजनू का टीला मार्केट

हैंडीक्राफ्ट बैग्स के शौकीन लोगों के लिए मजनू का टीला घूमना अच्छा ऑप्शन है. इस जगह को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है. दरअसल, यहां तिब्बती कल्चर से जुड़ी कई चीजें मौजूद रहती हैं. वहीं, मजनू का टीला में आपको 400 से 1000 रुपये में लेटेस्ट और फंकी डिजाइन वाले हैंड बैग्स आसानी से मिल जाते हैं.