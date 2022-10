दिवाली की शॉपिंग करने के लिए बेस्ट हैं दिल्ली की ये मार्केट, कम पैसों में हो जाएगी काफी खरीददारी

Cheap and best markets of delhi: दिवाली का त्योहार सभी के लिए काफी खास होता है. ज्यादातर लोग इस त्योहार पर मन भर कर शॉपिंग करने की तमन्ना रखते हैं. हालांकि बजट के चलते कुछ लोगों की शॉपिंग करने की ख्वाहिश अधूरी रह जाती है. ऐसे में अगर आप कम बजट में दिवाली की शॉपिंग (Low budget diwali shopping) करना चाहते हैं, तो दिल्ली के कुछ बाजारों की सैर आपके लिए बेस्ट साबित हो सकती है.

वैसे तो दिवाली की शॉपिंग करने के लिए दिल्ली में कई फेमस मार्केट मौजूद हैं. मगर दिल्ली की कुछ मार्केट्स अपने सस्ते दामों के लिए जानी जाती है. ऐसे में इन बाजारों को एक्सप्लोर करके आप कम पैसों में भी ढेर सारी खरीददारी कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं दिल्ली की सबसे सस्ती मार्केट के बारे में.

गांधी नगर मार्केट

दिल्ली के सीलमपुर मेट्रो स्टेशन के पास मौजूद गांधी नगर मार्केट सस्ते कपड़ों के लिए मशहूर है. यहां आप लेटेस्ट और अच्छी क्वालिटी की ड्रेसेस बेहद कम रेट पर खरीद सकते हैं. खासकर अगर आप बार्गेनिंग करने में माहिर हैं, तो आप हर चीज पर भारी डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं.

सदर बाजार

सदर बाजार मार्केट देश की फेमस व्होलसेल मार्केट में से एक है. इस मार्केट में आप कपड़ों के अलावा बर्तन, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बेहद कम दाम पर खरीद सकते हैं. साथ ही सस्ते रेट पर आर्टिफिशियल जूलरी और गिफ्ट या खिलौने लेने के लिए भी ये दिल्ली की बेस्ट जगह है.

भारीरथी पैलेस

दिल्ली की भागीरथी पैलेस मार्केट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए बेस्ट है. चांदनी चौक के पास स्थित इस मार्केट में आप झूमर, लाइटिंग, पेंडेंट, गार्डन लाइट्स जैसे होम डेकोरेशन की चीजों को काफी कम दाम में खरीद सकते हैं.

चांदनी चौक बाजार

पुरानी दिल्ली में स्थित चांदनी चौक मार्केट राजधानी के सबसे प्रसिद्ध बाजारों में से एक है. खासकर दिवाली के लिए लहंगा, जूलरी, शेरवानी और एक्सेसरीज जैसी ट्रेडिशनल शॉपिंग के लिए चांदनी चौक में शॉपिंग करना बेस्ट होता है. वहीं चांदनी चौक के पास आप नई सड़क, चावड़ी बाजार और मोती बाजार जैसे शॉपिंग हब्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं.

जनपथ मार्केट

दिवाली पर ड्रेस से लेकर ज्वैलरी, हैंडबैग और फुटवियर की शॉपिंग करने के लिए आप जनपथ मार्केट का भी रुख कर सकते हैं. जनपथ मार्केट में आपको लेटेस्ट और ट्रेडिंग वेस्टर्न वियर भी बेहद सस्ते दाम में मिल जाएंगे. साथ ही बार्गेनिंग करके आप पेंटिग, हैंडक्रैफ्ट्स और डेकोरेटिव आइटम्स को भी लो रेट पर खरीद सकते हैं.