पहली बार करवाने जा रहे हैं चेस्ट क्लीन तो वैक्सिंग से पहले जरूर फॉलो करें ये टिप्स

Tips to do waxing on chest: बॉडी के अनचाहे बालों को रिमूव करने के लिए वैक्सिंग करवाने का ट्रेंड काफी आम हो गया है. ज्यादातर पुरुष हेयर रिमूवल के लिए वैक्सिंग (Waxing) करवाना पसंद करते हैं. हालांकि पहली बार वैक्सिंग ट्राई करना पुरुषों के लिए किसी चैलेंजिंग टास्क से कम नहीं होता है. ऐसे में अगर आप पहली बार वैक्सिंग करवाने जा रहे हैं तो चेस्ट क्लीन करवाने से पहले कुछ टिप्स फॉलो करना आपके लिए जरूरी हो जाता है. बेशक शरीर के अनवॉन्टेड हेयर से छुटकारा पाने के लिए वैक्सिंग ट्राई करना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है. मगर पुरुषों के लिए चेस्ट पर वैक्सिंग करवाना थोड़ा रिस्की भी हो सकता है. इसलिए हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं वैक्सिंग के कुछ सेफ्टी टिप्स, जिसे फॉलो करके आप बिना किसी साइड इफेक्ट के चेस्ट पर वैक्सिंग करवा सकते हैं.

पैच टेस्ट कर लें

वैक्सिंग करने से पहले बालों की सही लम्बाई पर ध्यान देना न भूलें. ऐसे में चेस्ट के बाल 1 सेंटीमीटर तक बढ़ने के बाद ही वैक्सिंग करें. साथ ही चेस्ट पर वैक्सिंग करने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें और त्वचा पर वैक्सिंग क्रीम सूट करने के बाद ही चेस्ट पर वैक्सिंग करें.

ये भी पढ़ें: हैंडसम दिखने के लिए लड़के फॉलो करें ये कलर कॉम्बिनेशन टिप्‍स, हर किसी की रहेगी आप पर नज़र

त्वचा को क्लीन करें

चेस्ट पर डायरेक्ट वैक्सिंग करने से आपको रिएक्शन होने का खतरा रहता है. इसलिए वैक्सिंग करने से पहले स्किन को अच्छी तरह से क्लीन कर लें. अब त्वचा की धूल-मिट्टी और पसीना साफ होने के बाद ही वैक्सिंग करें. इससे आपको वैक्सिंग के साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे और चेस्ट के बाल भी आसानी से निकल जाएंगे.

ये भी पढ़ें: सर्दी में दाढ़ी को होती है खास केयर की जरूरत, इन टिप्स की मदद से स्टाइलिश बनाएं दाढ़ी

आइस क्यूब से मसाज करें

वैक्सिंग करने के बाद चेस्ट की स्किन काफी सेंसटिव हो जाती है. ऐसे में आइस क्यूब से चेस्ट मसाज करने पर आपको काफी राहत मिलती है. वहीं वैक्सिंग के बाद चेस्ट पर मॉइश्चराइजर अप्लाई करने से भी त्वचा की नमी बरकरार रहती है. साथ ही वैक्सिंग के बाद ढीले कपड़े पहनने से त्वचा पर रगड़ नहीं लगती है. इसके अलावा वैक्सिंग कराने के बाद धूप में निकलने से बचें और बाहर जाने से पहले चेस्ट पर सनस्क्रीन लगाना न भूलें.

हेल्दी रहने के लिए महिलाएं हर साल कराएं ये टेस्ट आगे देखें…

कपड़े का इस्तेमाल करने से बचें

चेस्ट पर वैक्सिंग करने के लिए कुछ मेंस वैक्स स्ट्रिप की जगह कपड़े का इस्तेमाल करते हैं. मगर कपड़े से वैक्स करने पर आपको स्किन इंफेक्शन होने का खतरा रहता है. इसलिए वैक्सिंग करते समय स्ट्रिप का इस्तेमाल बेहतर रहता है. वहीं त्वचा को रैशेज से बचाने के लिए आप वैक्सिंग के पहले चेस्ट पर एंटीसेप्टिक जेल और पाउडर भी अप्लाई कर सकते हैं.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)