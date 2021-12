मोटापे के कारण बच्चों में बीमारियों का खतरा ज्यादा, कार्डियोवस्कुलर सिस्टम पर पड़ता है बुरा असर- स्टडी

Obese Children at Higher Risk of Disease : यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया (University of Georgia) की नई स्टडी में बताया गया है कि मोटापे का बच्चों के कार्डियोवस्कुलर सिस्टम (cardiovascular system) पर वयस्कों की तुलना में ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है. स्टडी में 600 से ज्यादा बच्चे किशोरों और युवाओं की आंत में वसा (visceral fat) का लेवल और धमनी के कड़ेपन (arterial stiffness) का आकलन किया गया. इस स्टडी के निष्कर्ष मेडिकल जर्नल पीडियाट्रिक ओबीसिटी (Pediatric Obesity) में प्रकाशित किए गए है.