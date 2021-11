ऑनलाइन क्लासेज से मेलजोल भूले बच्चे, स्कूल खुलने के बाद आ रही हैं ये दिक्कतें-रिपोर्ट

Children not Comfortable in Classroom : कोरोनाकाल में बच्चों की पढ़ाई को जारी रखने में टीचर्स जितनी मदद कर सकते थे, उन्होंने ऑनलाइन लर्निंग (Online Learning) के दौरान वो मदद की और बेहतर तरीके से पढ़ाया. लेकिन इन सबके बावजूद भी वो बच्चों को आपसी मेलजोल का वो माहौल (Atmosphere of Interaction) नहीं दे सके, जो उन्हें स्कूल में लंच टाइम, गेम्स पीरियड या अन्य एक्टिविटी के समय को मिलता था. जाहिर तौर पर ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान ये मुमकिन भी नहीं था. अब जब करीब डेढ़ साल बाद स्कूल खुलने (Schools Reopen) लगे हैं, तो खास तौर पर छोटे बच्चों को साथियों से मेल-जोल बढ़ाने में दिक्कत आ रही है. ऐसे में टीचर्स के सामने चुनौती ये है कि बच्चों को मेलजोल के पुराने माहौल में कैसे वापस लाया जाए? सीएनएन (CNN) को दिए इंटरव्यू में पेरेंटिंग बुक ऑथर जुडिथ वॉर्नर (Judith Warner) इससे निपटने के कुछ सुझाव दिए हैं. उन्होंने ‘एंड दैन दे स्टॉप्ड टॉकिंग टु मी: मेकिंग सेंस ऑफ मिडिल स्कूल (And then they stopped talking to me: making sense of middle school.)’ नाम से एक किताब भी लिखी है. इसको लिखने के लिए उन्होंने भारत सहित कई देशों के समान हालात की स्टडी की है, इस इंटरव्यू में जुडिथ ने स्टडी के निष्कर्षों को साझा किया.

जुडिथ वॉर्नर (Judith Warner) सलाह देती हैं कि माता-पिता, शिक्षकों को बच्चों की पसंद-नापसंद पर गौर करना चाहिए. उन्हें ऐसी चीजें करने के लिए न कहें, जिनके साथ वे सहज महसूस नहीं करते. बच्चों को अहसास कराएं कि कोई उनके साथ है. उनकी समस्या का समाधान सुझा सकता है.’ वो आगे कहती हैं, बच्चे जब भी खुद को कमजोर महसूस करते हैं, मतलबी से हो जाते हैं. इससे उनका व्यक्तित्व विकास (personality development) बाधित होता है. खासतौर पर नर्सरी से आठवीं (Nursery to 8th) तक के बच्चों के लिए यह स्थिति खतरनाक हो सकती है. यही उनके विकास का सबसे अहम चरण होता है. ऐसे बच्चों के लिए स्कूल खासतौर पर घर जैसा माहौल देकर उन्हें सहज परिस्थिति उपलब्ध करा सकते हैं.

स्ट्रोक के बाद मौत का दूसरा बड़ा कारण बनता है लो बीपी: रिसर्च

‘रुक सकता है अकादमिक विकास’

जुडिथ वॉर्नर ने बताया, ‘स्कूल खुलने के बाद से बच्चे दो तरह के सेंटीमेंट्स (sentiment) से गुजर रहे हैं. एक तरफ उन्हें पुराने दिन लौटने की खुशी है. तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें नए माहौल से तालमेल बिठाने में दिक्कत हो रही है. बीते डेढ़ साल ने उन्हें थका दिया है. ऐसे में, उनको पहले जैसे मेल-जोल वाले माहौल के हिसाब से ढालना अभी थोड़ा मुश्किल है. इसके बावजूद टीचर्स को ये सब करना होगा. नहीं करेंगे तो उनका अकादमिक विकास (academic development) भी रुक सकता है.’

यह भी पढ़ें- ज्यादा तनाव महसूस होने पर क्या करें? एक्सपर्ट से जानें नेगेटिव स्ट्रेस को कम करने का तरीका

‘मिल-जुलकर खुश होते हैं बच्चे’जुडिथ के अनुसार, बच्चे हमेशा उन लोगों से मिल-जुलकर खुश होते हैं, इंडिपेंडेंट महसूस करते हैं, जिनके साथ वे जुड़ना चाहते हैं. किशोर अवस्था (teenage life) के ठीक पहले के दौर में दिमाग का तेजी से विकास होता है. बच्चों की याददाश्त की क्षमता तेज होती है. उन्हें आसपास की चीजें प्रभावित करती हैं. जैसे- कौन उनके बारे में क्या सोचता है, क्या कहता है, कैसी प्रतिक्रिया देता है, आदि. यह सब उनकी प्रगति को प्रभावित करता है. इसलिए उनका आपसी मेलजोल जरूरी है.’