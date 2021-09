How To Cook Instant Rajma Without Soaking : आमतौर पर राजमा (Kidney Beans) को बनाने से पहले कम से कम 6 से 8 घंटे पानी में भिगोना (Soaking) जरूरी होता है. इसके लिए हम इसे रात के समय भिगोकर रख देते हैं जिससे सुबह हम इन्‍हें आसानी से बना सके. ऐसा करने के से ना केवल राजमा सॉफ्ट (Soft) बनते हैं साथ ही इनका टेस्‍ट भी अच्‍छा बनता है. लेकिन कई बार हम रात को इसे पानी में भिगोना भूल जाते हैं और सुबह किचन में जाने पर याद आता है. ऐसे में हमारे पास कोई उपाय नहीं बचता और हम विकल्‍प की तलाश करते हैं. लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है. आप चाहें तो इंस्‍टेंट राजमा भी बना सकते हैं. कुछ ट्रिक्‍स (Tricks) को अगर आप फॉलो करें तो आपको राजमा को रातभग भिगोने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. तो आइए जानते हैं कि हमें अगर तुरंत राजमा बनाना हो तो हमें किन ट्रिक्‍स को फॉलो करना चाहिए.

राजमा को बिना भिगोये बनाने के ये हैं ट्रिक्‍स

1.सुपारी का उपयोग

जब कभी भी आपको जल्‍दी में राजमा बनाना हो तो प्रेशर कुकर में राजमा और पानी डालें. इसके बाद इसमें एक या दो सुपारी को तोड़कर एक मलमल के कपड़े में बांध कर रख दें. इसके बाद तीन सीटी लगने के बाद गैस बंद करें. गैस निकल जाए तो एक ट्रे आइस डालकर दुबारा से प्रेशरकुकर में तीन सीटी लगाएं. राजमा पक जाएगा.

2.गर्म पानी का उपयोग

जब तक आप राजमा की अन्‍य तैयारी करें तब तक गर्म पानी में राजमा को फूलने डाल दें. कम से कम आधा घंटा गर्म पानी में राजमा को रहने दें.इसके बाद राजमा को 10 सीटी प्रेशर कुकर में सभी मसाला आदि के साथ डालें. राजमा पक जाएगा.

3.बेकिंग सोडा

राजमा को पानी में डालकर प्रेशर कुकर में रखें और इसमें आधा चम्‍मक बेकिंग सोडा डाल दें. राजमा 6 से 7 सीटी में पक जाएगा. स्‍वाद ना बिगड़े इसके लिए इसका पानी फेंककर फ्रेश पानी में धोने के बाद इसे मसालों के साथ मिलाएं और पकाएं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)