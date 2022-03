Cooking Tips: नॉन स्टिक पैन में इन चीजों को भूलकर भी ना पकाएं, सेहत को हो सकता है नुकसान

Things Not To Be Cooked In A Nonstick Pan : कुकिंग (Cooking) के दौरान अगर नॉन स्टिक पैन (Nonstick Pan) में बहुत देर तक हीट (Heat) दी जाए तो इसकी कोटिंग पिघलने लगती है और इससे निकलने वाला धुंआ खाने को टॉक्सिक यानी विषैला कर देता है जो हेल्थ के लिए बुरा होता है. स्‍लो कुकिंग के लिए भी नॉन स्किट पैन का इस्‍तेमाल नहीं करना चाहिए. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि नॉन-स्टिक पैन में किन चीजों को कभी नहीं बनाना चाहिए.