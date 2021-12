कोरोना मरीजों को स्ट्रोक का ज्यादा खतरा, स्टडी में समाने आए दिमाग में संक्रमण के लक्षण

Corona Patients at Higher Risk of Stroke : अमेरिका के फिलाडेल्फिया (Philadelphia) की थॉमस जैफरसन यूनिवर्सिटी (Thomas Jefferson University) के रिसर्चर्स ने अमेरिका के 7 और वेस्टर्न यूरोपियन यूनिवर्सिटी (Western European University) के चार अस्पतालों में भर्ती कोविड-19 के 40 हजार मरीजों को स्टडी किया. इनमें से डॉक्टरों को करीब 11 प्रतिशत मरीजों के दिमाग में संक्रमण के संदिग्ध लक्षण नजर आए. रेडियोलॉजी सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका (Radiology Society of North America) की सालाना बैठक में रिसर्चर्स ने कहा कि इसमें सबसे प्रमुख बीमारी इस्कीमिक स्ट्रोक (Ischemic Stroke) है. इस्कीमिक स्ट्रोक तब होता है, जब ब्रेन की धमनियां (Brain Arteries) संकरी या अवरुद्ध हो जाती हैं. इससे ब्लड फ्लो में काफी में काफी कमी हो जाती है. इसे इस्कीमिया (Ischemia) कहा जाता है.