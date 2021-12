सेल्स में प्रसार के दौरान इम्यून सिस्टम से छिप जाता है कोरोनावायरस - स्टडी

corona virus hides from the immune system : अमेरिकी रिसर्चर्स ने अपनी एक नई स्टडी में पाया है कि एक सेल (कोशिका) से दूसरे सेल में प्रसार के दौरान सार्स सीओवी-2 (SARS CoV-2) इम्यून सिस्टम (Immune System) से छिप जाता है. जिससे सेल्स को वायरसमुक्त करना मुश्किल हो जाता है.अमेरिका की 'द ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी (The Ohio State University)' के रिसर्चर्स द्वारा की गई इस स्टडी के निष्कर्षों को पीएएनएस (PNAS) यानी प्रोसीडिंग्स आफ द नेशनल एकेडेमी ऑफ साइंसेज (Proceedings of the National Academy of Sciences) जर्नल में प्रकाशित किया गया है.