भारत में डेल्टा वेरिएंट के कहर के दौरान भी कारगर रही Covishield- लैंसेट स्टडी

Covishield Impact During Delta Surge: स्टडी के मुताबिक जिस वक्त कोरोना का डेल्टा वेरिएंट (Delta Variant) उफान पर था, उस वक्त कोविशील्ड इस वायरस के खिलाफ काफी प्रभावी पाई गई और इसने लोगों को सुरक्षा कवच देने का काम किया. अंतरराष्ट्रीय मेडिकल जर्नल द लैंसेट इनफेक्शियस डिसीसेज (The Lancet Infectious Diseases) में इस स्टडी के नतीजों को प्रकाशित किया गया है. ये स्टडी भारतीय रिसर्चस ने अप्रैल-मई 2021 के बीच तब की थी, जब देश में डेल्टा वेरिएंट ने कहर मचा रखा था. ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट (Translational health science and technology institute) की अगुवाई में हुई रिसर्च के मुताबिक दोनों डोज लेने वाले लोगों पर कोविशील्ड 63% असरकारी रही. वहीं मध्यम से गंभीर बीमारी में यह 81% असरकारी पाई गई. स्टडी के दौरान संक्रमण के 2379 केस के बीच तुलना की गई. इसमें पाया गया कि वैक्सीन से मिला इम्यून प्रोटेक्शन (immune protection) विभिन्न वेरिएंट के खिलाफ कमजोर इम्यूनिटी (weak immunity) की भरपाई कर सकता है.