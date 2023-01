दही का इन 3 तरीकों से करें इस्तेमाल, दाग धब्बों से मिलेगी निजात, स्किन को मिलेंगे कई फायदे

Curd Uses for Skin Care: दही का सेवन सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है. वहीं पोषक तत्वों से भरपूर दही कई लोगों की डेली डाइट का भी अहम हिस्सा होती है. मगर क्या आप स्किन केयर में दही के फायदों से वाकिफ हैं. जी हां, सेहत के लिए ही नहीं बल्कि स्किन के लिए भी दही बेस्ट होती है. कुछ खास तरीकों से दही का इस्तेमाल (Curd uses) करके आप दाग धब्बों से मिनटों में निजात पा सकते हैं. न्यूट्रिएंट्स रिच दही को प्रोटीन का बेस्ट सोर्स माना जाता है. वहीं एंटी-बैक्टीरियल, विटामिन, लैक्टिक एसिड और मॉइश्चराइजिंग तत्वों से भरपूर दही त्वचा में पोषक तत्वों की कमी पूरी करके कई स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करने में भी मददगार होती है. तो आइए जानते स्किन केयर में दही का इस्तेमाल, जिसकी मदद से आप ग्लोइंग और बेदाग त्वचा हासिल कर सकते हैं.

दही और शहद का फेस मास्क

दही और शहद में मौजूद ब्लीचिंग तत्व स्किन के फ्री रेडिकल्स और डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में सहायक होते हैं. इसके लिए 2 चम्मच दही में 1 चम्मच शहद और नींबू का रस मिलाकर चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट बाद साफ पानी से फेस वॉश कर लें. इससे आपकी त्वचा के दाग-धब्बे कम होने लगेंगे.

ये भी पढ़ें: सर्दियों में स्किन और हेयर केयर के लिए बेस्ट है कमल का फूल, इस तरह से करें इस्तेमाल

दही और नींबू का फेस मास्क

दही और नींबू के रस का फेस मास्क विटामिन सी से भरपूर होता है. जिससे न सिर्फ त्वचा के दाग-धब्बे कम होने लगते हैं बल्कि स्किन पर भी नेचुरल ग्लो देखने को मिलता है. ऐसे में 2 चम्मच दही और आधे चम्मच नींबू के रस को मिक्स कर लें. अब इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और 10-15 मिनट बाद फेस वॉश कर लें. बेहतर नतीजों के लिए हफ्ते में 1-2 बार इस नुस्खे को ट्राई करें. इससे आपका स्किन टोन भी फेयर होने लगेगा.

ये भी पढ़ें: इस नेचुरल मॉइश्चराइजिंग फेस पैक को आप भी करें ट्राई, विंटर में त्‍वचा दिखेगी निखरी निखरी, हर कोई करेगा तारीफ़

दही और ओट्स का फेस पैक

दही और ओट्स का मिक्सचर स्किन को डीप क्लीन करके डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने में असरदार होता है. इसके लिए 2 चम्मच ओट्स पाउडर में 1 चम्मच दही और गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बना लें. अब इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और 10-15 मिनट तक सूखने के बाद हल्के हाथों से स्क्रब करते हुए चेहरा धो लें. इससे त्वचा में निखार भी आने लगेगा.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)