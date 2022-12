स्किन केयर में ट्राई करें खजूर का फेस पैक, सर्दियों में भी निखरी और चमकदार नजर आएगी स्किन

Benefits of dates for skin care in winter: खजूर का नाम हेल्दी ड्राई फ्रूट्स की फेहरिस्त में शुमार होता है. खासकर सर्दियों में खजूर का सेवन सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. मगर क्या आप जानते हैं खजूर सिर्फ सेहत को ही नहीं बल्कि स्किन को भी संवारने का काम करता है. ऐसे में कुछ खास तरीकों से खजूर का फेस पैक (Dates face pack) लगाकर आप सर्दियों में भी त्वचा को निखरी और चमकदार बना सकते हैं.

पोषक तत्वों से भरपूर खजूर को कैल्शियम, एंटी-ऑक्सीडेंट, पोटेशियम, आयरन और फॉस्फोरस का बेस्ट सोर्स माना जाता है. ऐसे में सर्दियों के दौरान स्किन केयर में खजूर का फेस पैक त्वचा को सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाए रखने में मददगार होता है. तो आइए जानते हैं स्किन केयर में खजूर का फेस पैक बनाने और इसे लगाने के कुछ अनोखे फायदों के बारे में.

खजूर का फेस पैक बनाने का तरीका

खजूर का फेस पैक बनाने के लिए 3-4 खजूर लें. अब खजूर के बीज निकालकर इसे रात भर दूध में भिगो दें. सुबह इस मिक्सचर को पीस कर पेस्ट बना लें. अब इस पेस्ट में 1 चम्मच मलाई और 1 चम्मच नींबू का रस डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर दें. आपका खजूर फेस पैक तैयार है.

ये भी पढ़ें: सर्दियों के लिए ये 5 नेचुरल माइश्चराइजर हैं सबसे बेहतरीन, मिनटों में स्किन बनेगी सॉफ्ट एंड ग्लोइंग

खजूर फेस पैक का इस्तेमाल

खजूर फेस पैक को चेहरे पर डायरेक्ट लगाने से बचें. ऐसे में सबसे पहले गुलाब जल या दूध में कॉटन डिप करके फेस को साफ कर लें. अब खजूर फेस पैक को चेहरे और गर्दन पर लगाएं. फिर 20 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ दें. अब 5 मिनट तक फेस और गर्दन की मसाज करते हुए ताजे पानी से चेहरा धो लें. बेहतर नतीजों के लिए हफ्ते में दो बार खजूर के फेस मास्क का इस्तेमाल करें.

ये भी पढ़ें: स्किन केयर में ऐसे करें काजू का इस्तेमाल, त्वचा की इन परेशानियों से मिलेगी निजात

खजूर फेस पैक लगाने के फायदे

खजूर के फेस पैक का इस्तेमाल करके आप त्वचा पर पिंपल, एक्ने और टैनिंग की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. वहीं झुर्रियों और फाइन लाइन्स से निजात पाने के लिए भी खजूर फेस पैक का इस्तेमाल बेस्ट होता है.

कपड़ों का गलत चुनाव तरक्की में डालता है रुकावट! आगे देखें…

नियमित रूप से खजूर फेस पैक लगाने से त्वचा का ढीलापन भी कम हो जाता है और आपको स्किन टाइटनिंग में मदद मिलती है. इसके अलावा सर्दियों में खजूर फैस पैक ट्राई करने से आपकी त्वचा निखरी और मुलायम नजर आती है.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)