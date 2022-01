डीप मेडिटेशन सेहत के लिए है फायदेमंद, मजबूत होती है इम्यूनिटी- स्टडी

Immunity increases with deep meditation: वैसे तो योग और मेडिटेशन से सेहत को होने वाले लाभ की बात हमेशा से ही कही जा रही है. अब एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि इससे इम्यूनिटी भी मजबूत होती है. अमेरिका की फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी (University of Florida) के रिसर्चर्स द्वारा की गई इस स्टडी के अनुसार, महज 8 दिनों तक गहन ध्यान यानी डीप मेडिटेशन (Deep Meditation) करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी (Immunity) मजबूत हो सकती है. इस स्टडी का निष्कर्ष पीएनएस (PNAS) ‘प्रोसीडिंग्स ऑफ द् नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज’ जर्नल में प्रकाशित किया गया है.

ताजा स्टडी में पता चला है कि गहन ध्यान लगाने यानी डीप मेडिटेशन करने से जैविक प्रक्रियाओं (biological processes) का शरीर में किसी रोग के बढ़ने या रोकथाम पर सीधा असर पड़ता है. स्टडी के दौरान जीनोम (genome) का पहला गहन अध्ययन किया गया है. इस अध्ययन के तहत ध्यान लगाने और योगासन करने से मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) अच्छा रहता है, जो शरीर को भी सेहतमंद बनाता है.

क्या कहते हैं जानकार

यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के कॉलेज ऑफ मेडिसिन (University of Florida College of Medicine) के पीडियाट्रिक व न्यूरोसाइंस विभाग (Department of Pediatric and Neuroscience) के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ विजेंद्र चंद्रन (Vijayendran Chandran) ने बताया कि ध्यान लगाने के सकारात्मक नतीजों के सबूत पहले ही काफी हैं, लेकिन अब तक इनके आणुविक (Molecular) और जेनेटिक प्रभाव (Genetic Effects) पर कम ही जानकारी उपलब्ध थी.

डॉ चंद्रन ने बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी के कहने पर 48 दिनों तक ध्यान लगाया. ये उन्होंने प्रतिदिन केवल 21 मिनट ही किया. उन्हें इसका बहुत लाभ हुआ. इससे उनकी वैज्ञानिक जिज्ञासा भी बढ़ गई और तब उन्होंने इस पर वैज्ञानिक शोध किया.

डॉ विजेंद्र चंद्रन (Vijayendran Chandran) ने आगे बताया कि इस स्टडी में 8 दिनों तक ध्यान लगवाया गया और प्रतिभागियों का पांच से आठ हफ्ते तक पहले ही ब्लड सैंपल ले लिया गया था. इस अवधि के शुरू होने से पहले और खत्म होने के तीन महीने बाद फिर से ब्लड सैंपल लिए गए. उसके बाद इस ब्लड के जीनोम का विश्लेषण किया गया. स्टडी में पाया गया कि ध्यान की अवधि के बाद कुछ जीनोम संबंधी और अन्य सेलुलर मार्गों में परिवर्तन आया है.