Detox Yourself In This Festive Season : अगर आप हेल्‍थ कॉन्‍शस हैं और हेल्‍दी लाइफ जीने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं तो त्‍योहारों के सीजन (Festive Season) में आपके लिए हाई कैलोरी फूड कल्‍चर जरूर स्‍ट्रेस देता होगा. दोस्‍तों यारों के साथ पार्टी हो और तंदूरी चिकन, स्‍टफ्ड पराठे, बिरयानी आदि ना खायी जाए तो लोग बुरा मान सकते हैं. इस चक्‍कर में अगर आपने भी पिछले कुछ दिनों में हेवी डिनर किया है और अब आप गिल्‍ट में हैं तो आपको बता दें कि आप डिटॉक्‍स ड्रिंक्‍स (Detox Drink) की मदद से अपनी बॉडी डिटॉक्‍स कर दुबारा से हल्‍का महसूस कर सकते हैं. आइए जानते हैं डिटॉक्‍स ड्रिक्‍स के फायदे (Benefits) को. जी हां, बॉडी को डिटॉक्‍स करने के लिए आपको अधिक मेहनत करने की भी जरूरत नहीं होती है.

डिटॉक्‍स ड्रिंक्‍स के फायदे

हेल्‍थलाइन के मुताबिक, डिटॉक्‍स प्रक्रिया की मदद से आप अपने डाइजेशन को तो ठीक कर ही सकते हैं, साथ ही बॉडी पीएच लेवल को भी बेटर रख सकते हैं. इसके अलावा बॉडी से सभी टॉक्सिन को बाहर कर अपनी इम्‍यूनिटी को बूस्‍ट कर सकते हैं. दरअसल ऑयली फूड्स, मसालेदार खाना, जंक फूड्स आदि हमारे पाचन को काफी प्रभावित करते हैं और इसे कमजोर कर देते हैं. इनकी वजह से पेट भारी भारी रहता है और कई बार हम दो तीन दिनों तक अनकंफर्टेबल भी महसूस करते हैं. ऐसे में आप डिटॉक्‍स कर अपने शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढाकर दुबारा हेल्दी हो सकते हैं.

इसे भी पढ़ें : कमर की चर्बी नहीं घटती तो तेज दौड़ लगाकर करें फैट बर्न, जानें दौड़ने का सही तरीका

इस तरह करें आसानी से बॉडी डिटॉक्स

लेमन जिंजर ड्रिंक्‍स

एक गिलास पानी में आधा नींबू निचोड़ें और उसमें एक इंच अदरक पतला काटकर मिलाएं. इसे रातभर फ्रिज में रख दें और रोज सुबह पिएं. अदरक में जिंजरोल होता है जो पेट की समस्याओं को रोकने और पाचन में सहायता करने के लिए जाना जाता है. जबकि नींबू में विटामिन सी और कई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर में फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं.

खीरा और पुदीना डिटॉक्स ड्रिंक

आप ठंडे पानी में पतला स्‍लाइस खीरा काटकर रखें और इसमें पुदीना के पत्‍ते डालें. इसे फ्रिज में रातभर छोड़ दें और सुबह इसे पिएं. आप इसे दिनभर पी सकते हैं. इसके प्रयोग से बॉडी के टॉक्‍सीन आसानी से बाहर हो जाते हैं.

इसे भी पढ़ें : उम्र भर रहना है फिट तो जानें किन चीजों को खाली पेट खाएं और किसे नहीं?

ऑरेंज, कैरट और अदरक डिटॉक्स

ऑरेज में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी होता है जबकि गाजर में बीटा-कैरोटीन और फाइबर होता है जो वजन घटाने और पाचन में सहायक होता है. अदरक से पाचन, सूजन, पेट में ऐंठन को ठीक करने में मदद मिलती है. इसे बनाने के लिए एक गाजर और संतरे को मिक्सर में पीसकर जूस निकाल लें और इसमें अदरक का एक छोटा टुकड़ा कद्दूकस कर लें. आप इसमें अदरक का रस भी डालकर पी सकते हैं.