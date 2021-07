पेट्रोलियम जेली इस तरह भी आ सकता है आपके काम, जानें कैसे करें इस्तेमाल

Different Uses Of Petroleum Jelly : घर घर के ड्रेसिंग टेबल पर आपको और कुछ मिले या ना मिले, पेट्रोलियम जेली की डिबिया जरूर मिल जाएगी. जी हां, इसका प्रयोग आमतौर पर होठ फटनें या फटी एरियों को ठीक करने के‍ लिए बेस्‍ट माना जाता है. इसके अलावा इसकी मदद से स्किन (Skin) पर होने वाले रैशेज आदि को भी ठीक करने के लिए लोग प्रयोग में ले आते हैं. खनिज तेल और मोम से तैयार किया गया यह सेमी सॉलिड जेली जैसा पदार्थ दरअसल आप कई काम को आसान करने के लिए कर सकते हैं. मसलन डायपर से हुए रैशेज़ को ठीक करने से लेकर उंगली में अटकी अंगूठी को बाहर निकालने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है. ऐसे ही कई टिप्‍स (Tips) और ट्रिक्‍स हैं जिसे अपनाकर आप पेट्रोलियम जेली (Petroleum Jelly) का उपयोग काम आसान करने के लिए कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि हम इसका प्रयोग और किन काम को आसान करने के लिए कर सकते हैं

1.नाख़ूनों और क्‍यूटिकल्‍स को रीहाइड्रेट करने में

अगर आपके नाखून के आसपास की स्किन परतदार हो गई हैं और जलन महसूस हो रही है तो आप यहां की त्‍वचा पर पेट्रोलियम जेली का प्रयोग करें. आप नाख़ूनों और क्यूटिकल्स पर पेट्रोलियम जेली लगाएं. इसके प्रयोग से नाखून टूटने से बचेंगे और स्किन सॉफ्ट रहेगी.

2.आई मेकअप रिमूवर

आप रात में जब मेकअप उतारने जा रही हों तो इसे अपनी आंखों पर अच्‍छी तरह अप्‍लाई करें और हल्‍के हाथों से मसाज करें. आपके सारे मेकअप बाहर आ जाएंगे. अब इन्‍हें साफ टॉवल या कॉटन से पोछ लें. ये स्किन और आंखों को हानि नहीं पहुंचाते हैं.

इसे भी पढ़ें : खुद से प्यार करना भी है जरूरी, इन बातों को करेंगे फॉलो तो ‘सेल्‍फ लव’ रहेगा बरकरार

3.हेयर डाई के दाग से बचाए

यह देखा जाता है कि घर पर जब भी लोग बालों में कलर लगाते हैं तो कान और माथे पर डाई लग जाती है. आप डाई लगाने से पहले इन हिस्‍सों पर पहले पेट्रोलियम जेली लगा दें. ऐसा करने से अगर स्किन पर डाई लगेगी भी तो दाग नहीं छोड़ेगी.

4.शेविंग में कटने से बचाए

शेविंग के समय अगर आपको कट लगता है तो आप इसका प्रयोग करें. इसके प्रयोग से स्‍मूथली आपका शेविंग हो जाएगा और वो भी बिना किसी इरिटेशन या ब्‍लीडिंग के.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)