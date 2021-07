Different Ways To Use Candles : क्या आप जानते हैं कि घर में मौजूद टूटी फूटी मोमबत्तियां (Candles) हमारे कितने कामों को आसान बनाने के काम आ सकती हैं? जी हां, एक बार जलाने के बाद अगर आप भी मोमबत्तियों को फेंक देते हैं तो आपको बता दें कि दरअसल ये जलने के बाद भी कई चीजों में इस्‍तेमाल (Use) आ सकती है. जल चुकी ये मोम‍बत्तियां आपकी कई उन कामों को आसान बना सकती है जिसके लिए आपको काफी मेहतन करनी पड़ती है. तो आइए यहां जानते है‍ं कि आप किस प्रकार अपने मुश्किल कामों को आसान बनाने के लिए अपने हैक्‍स (Hacks) में इनका प्रयोग कर सकते हैं. जानते हैं कैसे.

1.जंग हटाने में सहायक

अगर लोहे के दरवाज, खिड़कियों पर जंग लग गई है और उन्‍हें खोलने बंद करने में दिक्‍कत आ रही है तो आप इस परेशनी को दूर करने के लिए मोमबत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं. सबसे पहले दरवाजे और खिड़की में जहां जंग लगी है वहां मोमबत्ती को पिघलाकर डालें औरे कुछ देर छोड़ दें. उसके बाद खिड़की और दरवाजे को बार बार खोल बंद करें. ये साफ हो जाएंगे. पुराने तालें और चाभी को भी आप इस तरह साफ कर सकते हैं.

2.शू पॉलिश

मोमबत्ती की सहायता से आप अपने पुराने से पुराने जूतों को चमका सकते हैं. इसके लिए आप जूते को सबसे पहले साफ कपड़े से अच्‍छी तरह साफ कर लें. साफ करने के बाद मोमबत्ती को जूते पर रगड़े. रगड़ने के बाद ब्रश से इन पर पॉलिश कर लें. आपका जूता नया जैसा चमक उठेगा. अगर खरोंचें होंगी तो वो भी नहीं दिखेंगी.

3.जिप को ठीक करें

अगर आपके पैंट, पर्स या बैग की जिप खराब हो गई है तो आप जिप के दूसरे हिस्से पर मोमबत्ती को रगड़ें और उसे बंद करने की कोशिश करें. ऐसा करने से अपकी जिप ठीक हो जाएगी और फिर से पहले जैसा कम करने लगेगी.

4.फर्नीचर के खरोंच को करें दूर

अगर आपके घर में लकड़ी के फर्नीचर हैं और उन पर निशान पड़ गए हैं या किसी नुकीली चीज के दाग पड़ गए हैं तो आप इन गहरे से गहरे निशान को भरने के लिए और उन्‍हें चमकाने के लिए मोमबत्ती का प्रयोग कर सकते हैं. इसके लिए आप फर्नीचर को साफ कर लें और निशान वाली जगह पर अच्छे से मोमबत्ती को रगड़ें. रगड़ने के बाद ब्रश से वहां पॉलिश करें. निशान गायब हो जाएंगे.