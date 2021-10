क्यूटिकल्स को नरम और नाखूनों को मजबूत बनाने के लिए जरूर ट्राई करें ये 3 DIY ऑयल

Oils To Make Your Cuticles Softer And Nails Stronger : हमारी स्किन को बेहतर नैरिश्‍मेंट और केयर की जरूरत होती है. स्किन की हर तरह की समस्‍या को ठीक करने के लिए उनका बेहतर तरीके से मॉश्‍चराइज्‍ड होना बहुत ही जरूरी होता है. यह आपकी स्किन पर भी निर्भर करता है कि आपकी स्किन शरीर के किस हिस्‍से की है और उनका टेक्‍सचर क्‍या है. अगर आज हम नाखूनों के आसपास की स्किन की बात करें तो ये भी देखभाल (Care) और नॉरिश्‍मेंट के अभाव में रफ हो जाती हैं. यही नहीं, काम काज के दौरान कई बार ये स्किन हार्ड हो जाती हैं और धीरे धीरे इनमें इनफ्लामेशन की समस्‍या आ जाती है. इसकी वजह से नाखून भी खराब दिखने लगते हैं और धीरे धीरे कमजोर होकर टूटने लगते हैं. ऐसे में नाखूनों (Nails) और क्‍यूटिकल्‍स (Cuticles) को नरम और हेल्‍दी बनाने के लिए हम 3 डीआईवाई ऑयल (DIY Oil) तैयार करना बता रहे हैं जो काफी फायदेमंद है.

नाखूनों और क्‍यूटिकल्‍स के लिए इस तरह बनाएं डीआईवाई ऑयल

1.विटामिन ई ऑयल

सामग्री

एक विटामिन ई कैप्‍सूल

एक चम्‍मच बादाम तेल

दो तीन बूद असेंशियल ऑयल

बनाने और प्रयोग की विधि

एक कप में कैप्‍सूल को काटकर इसका ऑयल निकाल लें और इसमें बादाम ऑयल, असेंशियल ऑयल मिलाकर अच्‍छी तरह फेट लें. अब इन्‍हें प्रभावित एरिया में लगाएं और 15 मिनट मसाज करें. आप ऐसा दिन में दो टाइम कर सकते हैं.

2.कॉम्‍बो ऑयल

सामग्री

एक चम्‍मच कैस्‍टर ऑयल

एक चम्‍मच कोकोनट ऑयल

बनाने और प्रयोग की विधि

इन दोनों को अच्‍छी तरह से मिलाएं और नाखून और स्किन पर लगाकर मालिश करें. आप इसे रातभर हाथों पर लगाकर रखें. फायदा दिखेगा.

3.क्‍यूटिकल जेल

सामग्री

एक चम्‍मच वैसेलीन

एक चम्‍मच शिया बटर

दो से तीन बूंद असेंशियल ऑयल

बनाने और प्रयोग की विधि

इन सभी को अच्‍छी तरह से मिलाकर एक छोटी से डिबिया में रखें. आप इसे रोज रात को लगाएं. आप इन्‍हें हैंड क्रीम की तरह भी यूज कर सकते हैं.