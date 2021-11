नई जॉब की शुरुआत में खुद से करें ये 4 सवाल, कभी नहीं आएगी दिक्कत

Why first impressions are important : जब आप अपनी नई नौकरी की शुरुआत करने जा रहे होते हैं तो आपके मन में थोड़ी उत्सुकता (Excitement) होती है, थोड़ी बेचैनी (Restlessness) और डर (Fear) होता है. ये स्वाभाविक है. किसी भी नए संस्थान में आप प्रतिफल (consideration) के आधार पर मजबूत रिश्ते बना सकते हैं. इसके लिए आपको कुछ दिन काम करते हुए यह अंदाजा लगाने की कोशिश करना चाहिए कि यहां किसके पास सबसे ज्यादा पॉवर है? कौन सबसे ज्यादा प्रभावशाली है? वह कौन है, जिसका सपोर्ट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है और क्यों? साथ ही साथ यह भी देखते रहें कि लोग क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह आप उनकी मदद कर सकते हैं.