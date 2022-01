समय रहते गंभीर बीमारियों को दूर भगाएं, एक्सपर्ट से जानें किस उम्र में कराएं कौन सा टेस्ट

At what age which Health Test is Necessary : अक्सर 20 साल की उम्र के बाद ही शरीर में कई तरह के विकार (Disorder) नजर आने लगते हैं. अमेरिकन कैंसर सोसाइटी (ACS) के अनुसार, 20 साल की उम्र के बाद महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की आशंका बढ़ने लगती है. वहीं पिछले कुछ समय से तो 30 साल की उम्र के बाद ही लोगों में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ी है. हालांकि ये भी देखा गया है कि पुरुषों में 40 की उम्र के बाद ही हाई बीपी, डायबिटीज और हार्ट डिजीज के खतरे अधिक होते हैं. दिल्ली के अपोलो अस्पताल में इंटरनल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट डॉ सुरनाजीत चटर्जी (Dr. S Chatterjee) ने उम्र के 5 अहम पड़ाव के बारे में बताया है और ये भी बताया है कि किस उम्र में कौन सा टेस्ट करवाना जरूरी है.