अलग-अलग लुक्स क्रिएट करने के लिए आजमाएं ये आसान काजल टिप्स

Kajal Tips to Create Different looks : काजल पेंसिल अधिकतर लड़कियों का सबसे पहला मेकअप प्रोडक्ट होता है. जिसे हर उम्र की महिलाएं और लड़कियां खूब चाव से लगाना पसंद करती हैं.काजल लगाने से डल और मुरझाया हुआ चेहरा भी खिल उठता है. काजल लगाने से आंखे खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगती है, जो सभी ड्रेस और मेकअप के साथ खूबसूरत लगता है. काजल लगाने से छोटी और बड़ी दोनों तरह की आंखे सुंदर और आकर्षक लगती हैं, लेकिन क्या आप जानती हैं, आपकी एक काजल पेंसिल कई लुक्स क्रिएट करने में आपकी मदद कर सकती है.अगर आपको मेकअप पर अपना ज्यादा वक्त और पैसा इन्वेस्ट नही करना है तो ये काजल हैक्स आपके लिए हैं. अब आई मेकअप के लिए ढेरों महंगे प्रोडक्ट्स की जरूरत नही है आप केवल एक काजल पेंसिल से अपनी आंखों को बेहतरीन लुक दे सकती हैं. आइए जानते हैं, काजल हैक्स.

अलग-अलग आई लुक क्रिएट करने के लिए आजमाएं ये टिप्स :

स्मोकी आई मेकअप :

स्मोकी आई मेकअप हर लुक के साथ काफी अलग और खूबसूरत लगता है, जिसे क्रिएट करने के लिए आपको केवल एक काजल पेंसिल की जरूरत है. काजल से अपनी आईलिड पर अच्छे से लाइनर के तरह विंग्स बना लें. विंग्स बनाने के बाद किसी मेकअप ब्रश की मदद से काजल को अच्छे से ब्लेंड कर लें. स्मोकी आई को मैट लुक देने के लिए काजल के साथ ब्लैक आई शैडो भी मिक्स कर सकती हैं.

विंग्ड आईलाइनर लुक :

आईलाइनर लगाना भला किसे पसंद नही होता है, लेकिन विंग्ड आईलाइनर को लाइनर से क्रिएट करना काफी मुश्किल होता है.विंग्ड लाइनर लुक को काजल से क्रिएट करने में आसानी रहती है और लुक मैट नजर आता है. अपनी आंखों के कॉर्नर को पकड़ कर विंग्ड लाइनर बनालें.

बोल्ड काजल लुक :

अधिकतर लड़कियां डेली मेकअप लुक में काजल को सिंपल तरीके से लगाती हैं, किसी शादी फंक्शन में इंडियन वियर के साथ बोल्ड काजल लुक क्रिएट कर सकती हैं. बोल्ड काजल लुक काफी खूबसूरत लगता है जिसके साथ अलग से आई मेकअप करने की जरूरत नही पड़ती है. बोल्ड काजल लगाने के लिए सिंपल तरीके से काजल को अप्लाई करें और अपने हिसाब से मोटा कर लें.

