डार्क सर्कल्स को कम करता है दूध, अपनाएं ये पॉवरफुल मिल्क अंडरआई पैक

How to Use Milk For Dark Circles : आंखो के नीचे काले घेरे यानी डार्क सर्कल्स होना कोई गंभीर समस्या नही है लेकिन ये आपकी खूबसूरती को छीन सकते हैं. मार्केट में कई तरह के महंगे प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं जो डार्क सर्कल्स को कम करने का दावा करते हैं, लेकिन अगर इस समस्या का समाधान घर में ही हो जाए तो केमिकल युक्त महंगे प्रोडक्ट्स की जरूरत ही नही पड़ेगी. जी हां, ऐसे कई घरेलू नुस्खे हैं जिनसे डार्क सर्कल्स को कम किया जा सकता है.पेट से जुड़ी समस्याओें, स्ट्रेस और तनाव या नींद पूरी ना होने के कारण आंखो के नीचे काले घेरे हो जाते हैं. उन्हीं डार्क सर्कल्स को दूर करने के कई उपाय होते हैं जिनमें दूध सबसे किफायती और अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है. दूध के इस्तेमाल से कुछ ही दिनों के अन्दर इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है. आइए जानते हैं, डार्क सर्कल्स के इलाज के लिए दूध को प्रभावी क्यों माना जाता है.

डार्क सर्कल्स को करने के लिए ऐसे इस्तेमाल करें दूध :

गुलाब जल और दूध का उपयोग :

ब्यूटीफुल हमेशा ब्लॉग डॉट कॉम के मुताबिक दूध लैक्टिक एसिड का एक बड़ा सोर्स माना जाता है, इसमें मौजूद पोटेशियम मॉइस्चराइजेशन और स्किन को पोषण देने में मदद करता है. दूध और गुलाब जल को 1:1 में मिलाकर कॉटन से आंखों पर अंडर आई मास्क की तरह लगाएं और 20 मिनट के लिए रहने दें. इस प्रोसेस को हफ़्ते में 3 बार जरूर दोहराएं.

ठंडे दूध का इस्तेमाल करें :

मैग्नीशियम त्वचा की उम्र बढ़ने के प्रोसेस को धीमा कर देता है जिससे उम्र बढ़ने के कारण होने वाले डार्क सर्कल्स कम होते हैं. एक कटोरी दूध लेकर उसमें दो कॉटन बॉल्स भिगो लें और अपनी आंखो के ऊपर रखकर उसे 20 मिनट तक छोड़ दें. ये प्रक्रिया हर रोज करनी चाहिए.

आलमंड ऑयल और दूध :

दूध में विटामिन बी12 पाया जाता है, जो आंखों के नीचे की त्वचा को हल्का करने में मदद करता है, और स्किन में कोलेजन की मात्रा को बढ़ता है. एक कटोरी में आलमंड ऑयल और दूध को मिलाकर अपनी आंखों के आस पास सर्कुलर मोशन में लगाएं और 15-20 मिनट के बाद ताजे पानी से धो लें.

आलू का रस और दूध :

आलू स्किन की पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए काफी कारगर माना जाता है, आलू के रस में एक चम्मच दूध मिलाकर अंडरआई में लगाएं. इसे कम से कम 15 मिनट तक लगा रहने दें और ताजे पानी से धो लें, ऐसा नियमित रूप से करने से स्किन लाइट हो सकती है.

