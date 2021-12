हाई ब्लड प्रेशर को करना है कंट्रोल तो रोजाना खाएं दही- स्टडी

Curd/Yogurt For High BP: अगर रोजाना योगर्ट (Yogurt) यानी दही को डाइट में शामिल किया जाए तो हाई ब्लड प्रेशर (High Blood Pressure) को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है. ये स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया (University of South Australia) और अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मेन (University of Maine) के वैज्ञानिकों द्वारा साझा तौर पर की गई है. इसमें योगर्ट (दही) के सेवन का ब्लड प्रेशर और हार्ट से संबंधित रिस्क फैक्टर्स और इफेक्ट की जांच की गई, जिसमें रिसर्चर्स ने पाया है कि योगर्ट (Yogurt) का रोजाना सेवन हाई बीपी वाले लोगों के बीपी को कम करने में मददगार है. इस स्टडी के नतीजों को 'इंटरनेशनल डेयरी जर्नल' में प्रकाशित किया गया है.