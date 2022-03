'हर असफलता कुछ सीखने का तरीका है',नाकामी का सामना करने की हिम्मत देती 4 किताबें

Every Failure is a Way to Learn Something : कहते हैं कि दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसने नाकामयाबी का स्वाद ना चखा हो. जानकार बताते हैं कि कई बार नाकामयाबी आने वाली कामयाबी का रास्ता तय करती है. लेकिन कई बार कामयाबी का इंतजार इतना लंबा हो जाता है कि उसकी आस तक टूट जाती है. खैर, ये सब बातें किताबों में ही लिखी है, किताबों से ही आगे निकली हैं. हम सभी की जिंदगी में कई बार ऐसे दोराहे पर होती है, जब हमें किताबों की लिखी बातें मार्ग दिखाती हैं. कहते हैं कि किताबों से सच्चा दुनिया में कोई दोस्त नहीं होता, ये सच है. एक बात और जो इनसे जुड़ी है कि अच्छी किताबों का साथ आपकी जिंदगी को पलट देने की ताकत रखता है. किताबें पढ़ना कितना फायदेमंद होता है. इसके कई सारे उदाहरण दुनिया में हैं.

दैनिक भास्कर अखबार में छपी रिपोर्ट के हवाले से हम आपको ऐसी ही 4 किताबों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपको नाकामी का सामना करने की हिम्मत देंगी. ये बताएंगी कि हर नाकामी सीखने का एक तरीका है. इसके साथ ही इनसे आप ये भी सीखेंगे कि किससे क्या बात की जाए. क्योंकि ये जानना भी एक कला है, क्यों नाकामी के डर से उबरना बहुत जरूरी है?

सीखें कि किससे क्या और कैसे बात करनी है

किताब, हाउ टु टॉक टु एनीवन (How to Talk to Anyone) के अनुसार, लोगों की रूचि अपने में और अपनी समस्याओं में है. पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट (Theodore Roosevelt) से मिलने वाला हर गेस्ट उनके ज्ञान के भंडार से हैरान था. मिलने वाला चाहे काउबॉय हो, राजनेता हो या कूटनीतिज्ञ, रूजवेल्ट जानते थे किससे क्या कहना है. जब रूजवेल्ट को किसी से मिलना होता था, तो वो एक रात पहले उस विषय की स्टडी करते थे जिसमें विजिटर की विशेष रूचि होती थी.

फेलियर के डर से उबरना बहुत जरूरी है

असफलता यानी फेलियर का डर सफलता और खुशी की राह में बाधा बनता है. सक्सेस थ्रू ए पॉजिटिव मेंटल एटिट्यूड (Success Through a Positive Mental Attitude) में लिखा है कि असफलता के दूसरे सिरे पर मौजूद है सफलता. असफलता अंतिम नहीं होती. ये तो सीखने का तरीका है. अपने सपनों में विश्वास रखते हुए, आगे बढ़कर असफलता के डर से उबर सकते हैं. जैसा हेनरी फोर्ड (Henry Ford) ने कहा है ‘असफलता कुछ नहीं, ज्यादा समझदारी से दोबारा शुरू करने का एक और अवसर है.’

टारगेट अचीव करने के तरीकों पर विचार जरूरी

‘मेक इट हैपन (Make It Happen)’ किताब के अनुसार, अगर आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के तरीकों पर सुबह उठने से पहले ही विचार कर लेते हैं, तो पूरा दिन रचनात्मक विचारों के साथ गुजरेगा. आपका दिमाग तेज और सतर्क होगा. आप समस्याओं के आते ही तुरंत उसका विश्लेषण कर सकेंगे. आप ऐसे लोग और संसाधनों को आकर्षित करने में कामयाब होंगे जो आपको अपना लक्ष्य हासिल करने में मदद कर सकते हैं.

लाइफ में कृतज्ञता क्यों है जरूरीकिताब चूजि़ंग ग्रैटिट्यूड (choosing gratitude) के अनुसार, शोध बताते हैं कि कृतज्ञता (gratitude) दिमागी और शारीरिक सेहत के लिए फायदेमंद है. जब हम कृतज्ञ (Grateful) होते हैं तो ज्यादा ख़ुशी महसूस करते हैं. इससे सामाजिक जुड़ाव का अहसास भी होता है और मन में उदारता उत्पन्न होती है. हम इसे ठीक तरह से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन कृतज्ञता का अहसास हमारे अंदर हमेशा और लगातार ही बना रहता है.