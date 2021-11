फास्टिंग के साथ एक्सरसाइज है जरूरी, उपवास से पहले ज्यादा खाने से नहीं होता फायदा

Fasting with exercise is more Healthy : स्टडी में बताया गया है कि उपवास की शुरुआत में व्यायाम यानी एक्सरसाइज (Exercise) की जाए तो उपवास से हेल्थ को होने वाले फायदा और भी बढ़ जाता है. अमेरिका की ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी (Brigham Young University) की इस स्टडी के नतीजे ‘मेडिसिन एंड साइंस इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज (Medicine and science in sports and exercise)' में प्रकाशित किए गए हैं. ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी (Brigham Young University) के रिसर्चर लैंडन डेरु (Landon Deru) ने बताया, 'हम ये जानना चाहते थे कि क्या उपवास के दौरान एक्सरसाइज के जरिये मेटाबॉलिज्म में बदलाव लाया जा सकता है. शरीर में अम्लरक्तता यानी किटोसिस (ketosis) की प्रक्रिया तब शुरू होती है, जब ग्लूकोज की मात्र समाप्त हो जाती है. इसके बाद शरीर की ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति के लिए पहले से जमा फैट का विखंडन (Fragmentation) शुरू होता है और इस केमिकल प्रोसेस में सह-उत्पाद (बाइप्रोडक्ट) के रूप में कीटोन्स का भी निर्माण होता है.