Why You Should Always Use Eye Cream : चेहरे की त्वचा (Skin) बहुत ही नाजुक होती है. खासतौर पर आंखों (Eyes)के आसपास की त्‍वचा. इन्‍हें खास देखभाल की जरूरत होती है. देखभाल के अभाव में आंखों के नीचे डार्क सर्कल, पफिनेस, ढीलापन आदि हो सकता है. ऐसे में अगर यहां की त्वचा को लंबी उम्र तक ग्लोइंग और टाइट रखना है तो समय रहते इनका खास ख्‍याल रखना बहुत जरूरी है. इसके लिए हमें हेल्‍दी डाइट के साथ साथ बेहतर लाइफ स्‍टाइल मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है. इन सब के अलावा, अगर हम स्किन केयर के लिए नॉर्मल लोशन की जगह अगर आई क्रीम (Eye Cream) का उपयोग करें तो ये अधिक प्रभावशाली तरीके से यहां की नाजुक स्किन को प्रोटेक्‍ट करते हैं. तो आइए जानते हैं कि आई क्रीम का उपयोग क्‍यों जरूरी है और हमें अपनी स्किन केयर रुटीन में इसे क्‍यों शामिल करना चाहिए.

1.डार्क सर्कल करे कम

जब आंखों के आस-पास की त्वचा में मेलेनिन बनने लगते हैं तब यहां की त्वचा डार्क होने लगती है और इसलिए यहां डार्क सर्कल आ जाते हैं3. डार्क सर्कल कम होते हैं. ऐसे में जब आप आई क्रीम का प्रयोग करते हैं तो मेलेनिन प्रोडक्शन को यह कम कर देता है.

2.स्किन को करे हाइड्रेट

जिन लोगों की स्किन ड्राई रहती है उन्‍हें तो आई क्रीम जरूर लगाना चाहिए. ये त्वचा को हाइड्रेट रखती है जिससे एजिंग और रिंकल्‍स आदि जल्‍दी नहीं आते हैं.

3.त्‍वचा में कसाव

आई क्रीम लगाने से ब्‍लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और त्वचा में ग्लो और कसाव आता है.

4.झाइयां नहीं पड़ती

आपकी आंखों के नीचे की त्वचा में ढीलापन आ रहा है या झाइयां आ रही हैं तो इसका उपयोग फायदेमंद है. इसकें एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन होता है जो स्किन में कसाव और झाइयों को दूर करता है.

5.पफीनेस करे कम

आंखों में अगर पफीनेस की समस्‍या है और आंखों के नीचे बैग जैसे बन रहे हैं तो आप इसे प्रयोग करें. बेहतर होगा कि आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से तैयार किसी आई क्रीम का उपयोग करें.

कैसे लगाएं आई क्रीम

रात को सोने से पहले सबसे पहले चेहरे को अपनी स्किन टाइप के अनुसार किसी अच्छे फेस वॉश से साफ करें. पोछने के बाद स्किन टाइप के अनुसार फेशियल टोनर का इस्तेमाल करें. आप गुलाब जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अब आप आई क्रीम लगाएं और रिंग एवं मिडिल फिंगर से मसाज करें. सुबह ठंडे पानी से चेहरे को धो लें.