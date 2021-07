ये 4 योगासन बढ़ाएंगे आंखों की रोशनी, दूर करेंगे थकान

These Exercises Can Increase Your Eyesight: आंखें हैं तो हम दुनिया की खूबसूरती देख पाते हैं. यह ईश्‍वर का दिया हुआ बेशकीमती तोहफा हैं. मगर आज की भाग दौड़ भरे लाइफस्‍टाइल (Lifestyle) में जहां हम अपनी सेहत का पूरी तरह ख्‍याल नहीं रख पाते, वहीं ऑफिस में लगातार कंप्‍यूटर की स्‍क्रीन पर आंखें गड़ाए रहने से भी आंखों पर बुरा असर पड़ रहा है. यही वजह है कि इनमें जलन, ड्राइनेस (Dryness) जैसी समस्‍याएं बढ़ रही हैं. इसके अलावा दूर और पास की नजर कमजोर होना भी आम है. ऐसे में पहले जहां उम्र बढ़ने के साथ आंखों की रोशनी कम होती थी, वहीं आज समय से पहले ही आंखों की रोशनी (Eyesight) कम हो जाती है.

इसलिए आंखों की रोशनी बढ़ाने और इन्‍हें अन्‍य दिक्‍कतों से बचाने के लिए जरूरी है कि आंखेां का पूरा ख्‍याल रखा जाए. इसके लिए जहां खान-पान पर ध्‍यान देना जरूरी है, वहीं कुछ खास योग आसन (Yoga Posture) भी आंखों से जुड़ी समस्‍याओं को दूर करने में मददगार होंगे-

ताली बजाना: आंखों को सेहतमंद बनाए रखने के लिए यह योगासन बहुत कारगर है. इसे करने के लिए सबसे पहले अपनी आंखें बंद करके बैठ जाएं और गहरी सांसें लें. अब अपनी हथेलियों को इतनी तेजी से रगड़ें कि वे गर्म हो जाएं और फिर इन्हें आराम से अपनी पलकों के ऊपर रख दें. अब हथेलियों की गर्माहट को आंखों और आंखों की मांशपेशियों में महसूस करें. जब तक हाथों की गर्माहट पूरी तरह आंखें न ले लें, तब तक इसी स्थिति में रहें. इसके बाद अपनी आंखों को बंद रखें और अपने हाथ नीचे रख लें. इस प्रक्रिया को तीन बार दोहराएं.

सामने की ओर देखना: सबसे पहले अपने पैरों को शरीर की सीध में रखते हुए बैठ जाएं. बाएं हाथ से मुट्ठी बांधें. इसके बाद अपने हाथ को बाएं घुटने पर रख लें. अब अपनी आंखों को बाएं अंगूठे पर केंद्रित रखें. फिर अपनी आंखों की सीध में ऊंचाई पर स्थित बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें. इसके बाद यही प्रक्रिया अपने दाएं हाथ के अंगूठे के साथ भी दोहराएं.

पलकें झपकाना: इस आसन को करने के लिए सबसे पहले बैठ जाएं और अपनी आंखों को खोले रखें. अब अपनी आंखों को तेजी से कम से कम दस बार झपकाएं. इसके बाद 20 सेकेंड्स तक अपनी आंखे बंद रख कर इन्‍हें आराम दें. इस प्रक्रिया को पांच बार दोहराएं.

बगल की ओर देखना: सबसे पहले अपने पैरों को शरीर की सीध में रखते हुए बैठ जाएं. अब अपने हाथों की मुट्ठियां बंद करें और अंगूठा ऊपर रखते हुए अपने हाथों को उठाएं. अब अपनी आंखों को बारी-बारी से एक किनारे से दूसरे किनारे पर केंद्रित करें. इस व्यायाम को 20 बार दोहराएं. इसके बाद अपनी आंखें बंद कर लें और इन्‍हें आराम दें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारी पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)