Face Scrub For Every Skin Type : सर्दियों (Winter) के मौसम में त्‍वचा रूखी हो जाना एक आम समस्‍या है. दरअसल ड्राई होती स्किन पर डेड स्किन (Dead Skin) जमा होने लगती हैं और इस वजह से चेहरे पर पिंपल्‍स जैसे प्रॉब्‍लम्स शुरू हो जाते हैं. विंटर के मौसम में बेहतर स्किन के लिए स्‍क्रबिंग जरूरी होता है. हम आज आपको एक ऐसा फेस स्‍क्रब (Homemade Face Scrub) बनाना बता रहे हैं जिनकी मदद से आप आसानी से डेड स्किन का हटा सकते हैं और वो भी स्किन के नेचुरल टेक्‍सचर को बिना डिस्‍टर्ब किए. ये हर तरह (For All Type Skin) की स्किन के लिए परफेक्‍ट है और आपकी ब्‍यूटी (Beauty Tips) को बढाने में भी काफी असरदार है.