दिन में मटन तरीवाला और बिरयानी, शाम ढले मटन चाप और टिक्का, आजाद मार्केट में ‘सरदार जी मीट वाला’ पर आकर खाएं

Famous Non Veg Food Outlets In Delhi: पुरानी दिल्ली (Old Delhi) के आजाद मार्केट में ‘सरदारजी मीट वाला’ (Sardar Ji Meat Wala) नाम से पुरानी दुकान है. इस दुकान को मांसाहारियों के लिए जन्नत का दरवाजा समझा जाता है. यहां बकरे का मीट ही परोसा जाता है. यहां दिन में मटन तरीवाला, बिरयानी और बहुत कुछ मिलेगा और शाम को मटन चाप, टिक्का जैसे खांटी नॉनवेज चीजें मिलती हैं.