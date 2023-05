गर्दन की स्किन हो गई है काली, फॉलो करें 3 आसान टिप्स, मिनटों में त्वचा दिखेगी साफ और ग्लोइंग

How to Get Rid of Neck and Elbows Blackness: लोग अपनी स्किन को साफ और चमकदार रखने के लिए कई तरीके आजमाते हैं. लेकिन कई कोशिश के बावजूद शरीर के कुछ हिस्से काले रह जाते हैं जो देखने में काफी ख़राब लगते हैं. इन ही में शामिल है गर्दन और कोहनी का कालापन. अगर आप भी इनको साफ करने के कई तरीके अपना चुके हैं और फिर भी आपकी गर्दन और कोहनी (Neck and elbows) की त्वचा साफ नहीं हो रही है. तो आप कुछ शानदार टिप्स फॉलो कर सकते हैं.

दरअसल सूर्य की हानिकारक किरणों, धूल और पसीने के असर से गर्दन और कोहनी की त्वचा काली पड़ जाती है. जो कि कई स्किन केयर टिप्स अपनाने के बाद भी त्वचा का कालापन दूर नहीं कर पाती है. इसलिए आज हम आपको कुछ आसान घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं, जो आपकी गर्दन और कोहनी की स्किन को साफ और चमकदार बनाने में मदद कर सकते हैं.

बेसन और नींबू का पेस्ट लगाएं

गर्दन और कोहनी के कालेपन से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका बेसन और नींबू का इस्तेमाल करना है. इसके लिए 1 चम्मच बेसन को 1 चम्मच नींबू के रस के साथ मिलाकर गर्दन और कोहनी पर लगाएं और जब यह सूख जाए, तो इसे रगड़कर हटा दें और त्वचा को साफ पानी से धो लें.

शहद और नींबू की मदद लें

गर्दन और कोहनी के कालेपन से छुटकारा पाने के लिए आप शहद और नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए शहद में नींबू का रस मिक्स करके गर्दन और कोहनी पर लगाएं, फिर कुछ समय बाद साफ पानी से धो लें. रोजाना कुछ दिनों तक इसको इस्तेमाल करने से गर्दन और कोहनी की की त्वचा साफ और चमकदार हो जाएगी.

हल्दी और दूध का इस्तेमाल करें

हल्दी और दूध की मदद से भी आप गर्दन और कोहनी की स्किन को साफ कर सकते हैं. इसके लिए 1 चम्मच दूध और बेसन में 1 चुटकी हल्दी मिलाएं और इसे गर्दन व कोहनी पर लगाएं. फिर इसके सूखने के बाद हाथों से इसे रगड़ कर छुड़ा दें. कुछ दिनों में गर्दन और कोहनी का कालापन धीरे-धीरे कम होने लगेगा.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)