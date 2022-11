हेल्थ के साथ स्किन के लिए भी बेहतरीन है अनार, जानिए मुलायम स्किन के लिए इस्तेमाल का तरीका

Use of Pomegranate For Clear and Healthy Skin : सौ बीमार और एक अनार ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, सेहतमंद रहने के लिए अनार के फायदे तो हम सभी जानते है. अनार एक सुपर फ्रूट है जो कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं अनार मुलायम, चमकदार और हेल्दी स्किन के लिए भी एक नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट का काम करता है. अनार विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जिसका इस्तेमाल स्किन पर करने से चेहरा हाइड्रेटेड रहता है. अनार में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं, जिसे आप फेस पैक के रूप में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं. आजकल मार्केट में कई फ्रूट मास्क उपलब्ध है जिनमें रेडीमेड अनार के फेस पैक काफी पसंद किए जाते हैं. लेकिन मार्केट के फेस पैक और शीट मास्क के बजाय घर पर बने फेस मास्क का इस्तेमाल काफी फायदेमंद है. आइए जानते हैं, हेल्दी स्किन के लिए अनार को इस्तेमाल करने की विधि.

ग्लोइंग स्किन के लिए अनार का इस्तेमाल

स्किन को मॉइश्चराइज करने के लिए अनार और शहद –स्टाइल क्रेज डॉट कॉम के अनुसार स्किन को लंबे समय तक हाइड्रेटेड रखने और मॉइश्चराइज करने के लिए अनार के दानों से एक स्मूद पेस्ट तैयार करके उसमें जरूर के हिसाब से शहद मिलाकर फेस पैक तैयार करलें. इस फेस पैक को चेहरे पर लगभग 30 मिनट तक लगाए रखें और बाद में ताजे पानी से साफ कर लें.

पिंपल्स के लिए अनार और ग्रीन टी फेस पैक –पिंपल्स और मुहांसों से राहत पाने के लिए अनार के दानों को ग्राइंड करके उसमें दो चम्मच दही एक बड़ा चम्मच शहद और ग्रीन टी का एक छोटा पैकेट मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लें. सभी इंग्रेडिएंट्स का पेस्ट बनाकर चेहरे पर कम से कम 30 मिनट के लिए अप्लाई कर लें और बाद में 5 से 10 मिनट मसाज करके ठंडे पानी से चेहरा साफ कर लें.

अनार और कोको पाउडर से बनाएं एंटीएजिंग फेस मास्क –अनार और कोको पाउडर दोनों में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज मौजूद होती है जिनका इस्तेमाल करने से स्किन टाइट और जवां रहती है. अनार के दानों का स्मूद पेस्ट बनाकर उसमें कोको पाउडर को पानी से मिक्स कर लें. इस फेस मास्क को चेहरे पर लगाकर छोड़ दें और सूखने के बाद ठंडे पानी से साफ करें.

