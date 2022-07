त्वचा के लिए 'वरदान' से कम नहीं एप्पल साइडर विनेगर, इस तरह करें इस्तेमाल

Use of Apple Cider Vinegar for skin: एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका, बहुत पुराने समय से लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं. एप्पल साइडर विनेगर का सेवन करने के कई फायदे होते हैं, इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर के लिए काफी फायदेमंद है.आजकल लोग फिट रहने के लिए एक बार फिर प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक औषधियों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं. एप्पल साइडर विनेगर भी कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को दूर करने में कारगर है जैसे वजन घटाने में, शुगर को नियंत्रित करने में और शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इसका सेवन किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं एप्पल साइडर विनेगर त्वचा के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है?

एप्पल साइडर विनेगर में अमीनो एसिड, एंटी इन्फ्लेमेटरी, साइट्रिक और एसिटिक एसिड मौजूद होते हैं जिनके इस्तेमाल से स्किन की कई परेशानियां दूर हो सकती है.

चेहरे पर एप्पल साइडर विनेगर का इस तरह करें इस्तेमाल

फेस वॉश

हर रोज अपने चेहरे से ऑयल, मिट्टी और बैक्टीरिया को निकालने के लिए हम फेस वॉश या क्लींजर का इस्तेमाल करते हैं. एप्पल साइडर विनेगर का फेस वॉश बनाने के लिए, आपको केवल गुनगुने पानी में एक टेबलस्पून विनेगर को मिलाना है और अपना मुंह धो लेना है.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

इसे भी पढ़ें: क्या है रिवर्स हेयर वॉशिंग? जानें, इसके फायदे और नुकसान

टोनर –

हेल्थलाइन के अनुसार टोनर त्वचा को क्लीन बनाने के साथ उसे बैक्टीरिया और मिट्टी के कणों से बचाता है. स्किन केयर के लिए टोनर का इस्तेमाल करना बेहद आवश्यक माना जाता है, एप्पल साइडर विनेगर स्किन टोनिंग के लिए काफी फायदेमंद होता है. एसीवी टोनर बनाने के लिए एक चम्मच विनेगर में दो चम्मच पानी मिलाकर कॉटन की मदद से चेहरे पर हल्के हाथों से मसाज करें.

इसे भी पढ़ें : शरीर में आयरन की है कमी तो हो सकती हैं बाल और त्‍वचा संबंधी समस्याएं, करें ये उपाय

मुहांसों के लिए –

चेहरे पर दाग धब्बे या मुहांसे से होने पर एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल किया जा सकता है. एप्पल साइडर विनेगर एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है, जो त्वचा के पिंपल्स या मुहांसे को दूर करने में सहायक है. चेहरे के पिंपल्स और धब्बों पर एक कॉटन बॉल की मदद से एप्पल साइडर विनेगर को हल्के हाथों से लगाना है और कुछ देर बाद ठंडे पानी से धो देना है.