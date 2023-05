How To Apply Aloe Vera On Hair: एलोवरा का इस्‍तेमाल लंबे समय से औषधि के रूप में किया जाता रहा है. इसका इस्‍तेमाल स्किन केयर से लेकर हेयर केयर में भी काफी पॉपुलर है. अगर आप बालों की समस्‍या से परेशान हैं तो कई समस्‍याओं को एलोवेरा ठीक कर सकता है. अगर आपके सिर में डैंड्रफ है और बालों की जड़ों में हमेशा खुजली होती रहती है तो आप एलोवेरा जेल का इस्‍तेमाल करें. इसमें फैटी एसिड भी पाया जाता है, जो हर तरह की इंफ्लेमेशन को भी कम करता है. यही नहीं, यह एक्‍स्‍ट्रा सीबम के प्रोडक्‍शन को भी कम करता है और बालों को सॉफ्ट, शाइनी और हेल्‍दी बनाता है. इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी, ई और ए पाया जाता है जो बालों की ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है. आज आपको बताएंगे कि एलोवेरा का इस्तेमाल किस तरह करना ज्यादा फायदेमंद है.

मेडिकल हेल्‍थ टुडे के मुताबिक, अगर आप सूखे बालों में ताजा एलोवरा जेल लगाएं तो ये अधिक फायदेमंद होगा. इसके लिए आप ताजा एलोवेरा के पत्‍ते काट लें और इसे साफ कर लें. अब आप एक प्‍लेट में इसे रखें और चाकू की मदद से इसका ऊपरी सतह छीलकर अलग कर लें. अब इसके बीच मौजूद जेल को चम्‍मच की मदद से कटोरी में रखें. आप बालों की जड़ों में इस जेल को डायरेक्‍ट लगाती जाएं. जब सारे बाल और जड़ों में ये लग जाए तो बालों को बांधकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें. इसके बाद माइल्‍ड शैंपू से बालों को धो लें. आप चाहें तो इसे कोकोनट ऑयल, जोजोबा ऑयल आदि के साथ भी बालो में लगा सकते हैं. आप सप्‍ताह में दो दिन ऐसा करें तो इसका फायदा तेजी से दिखेगा.

एलोवेरा के फायदेअगर आप नियमित रूप से एलोवेरा जेल बालों में लगाएं तो इससे बालों की चमक लौटेगी, बाल मजबूत बनेंगे. यही नहीं, इनके इस्‍तेमाल से सिर की खुजली, जलन आदि भी दूर होगा. इसके अलावा बाल हेल्‍दी बनेंगे, उनका ग्रोथ तेज होगा और बाल कमर तक लंबे होंगे. यह ऑयली बालों की समस्‍या को भी ठीक करता है और सीबम प्रोडक्‍शन को कंट्रोल करता है. यह हेयर फॉल को रोकता है और बालों को रिपेयर करने का काम भी करता है. हालांकि इसके इस्‍तेमाल से पहले आपको एक बार पैच टेस्‍ट जरूर कर लेना चाहिए.

