नेल पॉलिश को झट से करना है ड्राई तो अपनाएं से कमाल के तरीके

Best Ways To Dry Your Nail Polish Faster: आमतौर पर नेल पॉलिश को सूखने में कम से कम 10 से 12 मिनट तो लग ही जाते हैं. लेकिन कई बार हमारे पास इतना भी वक्‍त नहीं होता कि हम इसके पूरी तरह सूखने का इंतजार कर सकें और इस हड़बड़ी में नेल पॉलिश खराब हो जाते हैं. लेकिन अगर आप इसे जल्‍द से जल्‍द ड्राई करना चाहते हैं तो कुछ सिंपल से उपायों को अपनाकर ऐसा कर सकते हैं. यहां हम आपको बताते है कि आप अपने नेल पेंट या नेल पॉलिश को कम से कम वक्‍त में किस तरह ड्राई कर सकते हैं और वो भी बिना नुकसान पहुंचाए.

नेल पॉलिश को सुखाने का तरीका

ड्राई टॉप कोटिंग जब भी आप नेल पेंट खरीदें तो इसके साथ ड्राई टॉप कोटिंग भी खरीद लें. इसे आप नेल पॉलिश लगाने के बाद कोटिंग करें. ये जल्‍द से इन्‍हें ड्राई करने का काम करते हैं.

ठंडा पानी का प्रयोग जब भी आप नेल पॉलिश लगाने जाएं तो पहले एक कटोरी में आइस वॉटर ले लें. जब नेल पॉलिश लग जाए तो हाथ या पैर को ठंडे पानी में 5 मिनट तक डुबोकर रखें. ऐसा करने से पेंट आसानी से सूख जाएंगे.

हेयर ड्रायर नेल पॉलिश लगाने से पहले अपने पास हेयर ड्रायर को कूल मोड में तैयार रखें. पेंट लगने के बाद आप कूल मोड में इसे ऑन करें और इससे पेंट को ड्राई करें.

बेबी ऑयल पेंट लगाने के बाद इसे जल्‍द सुखाने के लिए आप बेबी ऑयल या ऑलिव ऑयल का इस्‍तेमाल कर सकते हैं. आप कटोरी में रखे ऑयल में उंगलियों को डुबोकर भी रख भी सकते हैं. इससे नेल पॉलिश जल्‍दी से सूखने लगेंगे.

थिन कोटिंग अगर आपको हड़बड़ी है तो आप नेल पॉलिश का पतला कोटिंग ही लगाएं. अगर आप नेल पॉलिश की कई कोटिंग लगाएंगे तो इससे आपके पॉलिश को सूखने में अधिक वक्‍त लगेगा.

ड्राइंग ड्रॉप्‍स बाजार में आपको ड्राइंग ड्रॉप्‍स आसानी से मिल जाएंगे. ये ऑयल बेस्‍ट होता है जिसे आप नेल पॉलिश लगाने के बाद अपने नाखूनों पर लगाकर इन्‍हें जल्‍द से जल्‍द सुखा सकते हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)