पिंपल्स और डार्क स्पॉट्स के लिए बेहतरीन है नींबू, जानिए इस्तेमाल का तरीका

Tips to Use Lemon for Pimples and Dark Spots : सभी सिट्रस फ्रूट्स की तरह नींबू भी विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स होता है, जिसका इस्तेमाल करने से स्किन और बाल हेल्दी रहते हैं. नींबू एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज से भरपूर होता है, जिसका इस्तेमाल सेहतमंद रहने के साथ-साथ कई स्किन प्रॉब्लम्स में किया जाता है. चेहरे से पिंपल्स को हटाने के लिए नींबू का रस काफी कारगर माना जाता है, क्योंकि नींबू में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं, जो बैक्टीरिया को खत्म करने में सहायक है. एक्सपर्ट के अनुसार, हर रोज नींबू के रस का इस्तेमाल करने से सीबम प्रोडक्शन काफी कम हो जाता है, जिससे चेहरे पर मुहांसों या पिंपल्स से छुटकारा मिलता है. नींबू का इस्तेमाल चेहरे की रेडनेस और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए भी किया जाता है. इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे स्किन पर नींबू का रस इस्तेमाल करने की बेहद आसान विधि.

डार्क स्पॉट्स के लिए ऐसे इस्तेमाल करें नींबू का रस

पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स के लिए नींबू का टोनर

ओन्लीमाईहेल्थ डॉट कॉम के अनुसार, स्किन पर पुराने डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले स्किन पर कोई भी लाइट मॉइश्चराइजर अप्लाई करें. लेमन टोनर के लिए नींबू का रस लेकर उसमें बराबर मात्रा में पानी मिलाकर कॉटन की मदद से चेहरे पर हल्के हाथों से लगाएं.

नींबू का फेस मास्क

नींबू को फेस मास्क की तरह इस्तेमाल करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नही है. फेस मास्क को अप्लाई करने के लिए माइल्ड फेस वॉश से चेहरा साफ करके सीधा नींबू का रस लगा लें और अन्य किसी भी फेस मास्क में नींबू का रस मिला सकते हैं.

पिंपल्स के लिए ऐसे करें नींबू के रस का इस्तेमाल

अधिकतर लोग पिंपल्स वाली स्किन पर कोई भी चीज अप्लाई करते हुए झिझकते हैं, लेकिन पिंपल्स के लिए नींबू का इस्तेमाल एकदम सुरक्षित होता है. पिंपल्स को नेचुरल एडिट करने के लिए एक स्प्रे बोतल में नींबू का रस और पानी मिलाकर एक लिक्विड तैयार कर सकते हैं या चेहरे पर नींबू को भी सीधा रगड़ सकते हैं. पिंपल्स वाली स्किन पर नींबू का रस लगभग 10 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दें और बाद में ठंडे पानी से साफ कर लें. पिंपल्स और पिगमेंटेशन से बचने और बेहतर रिजल्ट के लिए नींबू के रस का इस्तेमाल रोज करें.

