How To Use Coconut Oil For Wrinkle Free Skin: उम्र बढ़ने के साथ चेहरे पर रिंकल्‍स आना स्‍वाभाविक है. लेकिन कई लोगों की समस्‍या होती है कि वे 30 की उम्र में 40 या 50 साल के दिखने लगते हैं. इसकी वजह खराब लाइफस्‍टाइल को कहा जा सकता है. हालांकि इसके कई अन्‍य वजह भी हो सकते हैं. ऐसे में अगर आप कुछ नेचुरल रेमेडीज का इस्‍तेमाल करें तो ये चेहरे की त्‍वचा का लचीलापन बनाए रख सकती हैं और जिस वजह से महीन रेखाओं के बढ़ने की रफ्तार का कम किया जा सकता है. आपको बता दें कि आप घर में मौजूद नारियल तेल की मदद से भी असमय चेहरे पर आ रही झुर्रियों को दूर करने में इस्‍तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे.

झुर्रियों को दूर रखने के लिए नारियल तेल का इस तरह करें इस्‍तेमाल

एप्‍पल साइडर विनेगर के साथ नारियल तेलआप एक कटोरी में एक बड़ा चम्मच एप्‍पल साइडर विनेगर लें और इसमें कुछ बूंद नारियल तेल मिलाएं. अब इसे कॉटन बॉल की मदद से चेहरे पर लगाएं. जब ये स्किन पर सूख जाए तो धो लें. आप रात में ऐसा कर सकते हैं. इसके इस्‍तेमाल से स्किन का पीएच बैलेंस होता है और चेहरे पर कसाव आता है.

हल्दी के साथ नारियल तेलआप एक कटोरी में एक बड़ा चम्मच नारियल तेल लें और इसमें चुटकीभर हल्दी मिला लें. अब इसका पेस्‍ट बनाएं और इसे चेहरे पर लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें. फिर नॉर्मल पानी से चेहरे को धो लें. ऐसा करने से नारियल तेल और हल्‍दी का एंटीऑक्‍सीडेंट क्षतिग्रस्‍त स्किन को हील करता है और रेखाएं कम होने लगती हैं.

शहद के साथ नारियल तेल का इस्‍तेमालएक कटोरी में आप एक बड़ा चम्मच नारियल तेल लें और उसमें आधा छोटा चम्मच शहद मिलाकर फेट लें. अब इसे चेहरे पर लगाएं. 1 घंटे के बाद चहेर को ठंडे पानी से धोएं. अगर आप रोज ऐसा करेंगे तो झुर्रियां कम होती दिखेंगी. दरअसल, शहद में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स डैमेज स्किन को हील करन में मदद करता ह और चेहरे पर ग्‍लो आने लगती है.

अरंडी के तेल के साथ नारियल तेलएक कटोरी में 2 से 3 बूंद अरंडी का तेल लें और बराबर मात्रा में नारियल तेल लें. अब इसे मिलाएं और चेहरे पर हल्‍के हाथ से मसाज करें. रात में इसे स्किन पर छोड दें और सुबह धो लें. त्‍वचा कोमल बनेगी और स्किन लचीला बनेगा. इस तरह आसानी से रिंकल नहीं आएंगे. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)