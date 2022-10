इन 5 मेकअप प्रोडक्ट्स से दिवाली पर पाएं एक्ट्रेस जैसा लुक, हर कोई करेगा खूबसूरती की तारीफ

Get An Actress-Like look This Diwali: दिवाली के त्‍योहार में महिलाओं को नए कपड़े, ज्‍वेलरी और मेकअप करने का बेहद शौक होता है. ये एक मात्र ऐसा त्‍योहार है जिसमें हर कोई सुंदर दिखना चाहता हैं. दिवाली पर घर की साफ सफाई और डेकोरेशन करने में इतना समय निकल जाता है महिलाओं को सजने-संवरने और मेकअप करने का मौका ही नहीं मिल पाता. ऐसे में जरूरी नहीं कि घंटों शीशे के सामने खड़े होकर ही परफेक्‍ट लुक पाया जाए. कुछ बेसिक से मे‍कअप प्रोडक्‍ट का यूज करके एक्‍ट्रेस जैसा स्‍टनिंग लुक अपनाया जा सकता है. इसके लिए हाईफाई मेकअप किट की आवश्‍यकता नहीं होती सिंपल मेकअप किट से काम चल सकता है. चलिए जानते हैं कौन से मेकअप प्रोडक्‍ट दे सकते हैं परफेक्‍ट लुक.

बेसिक फाउंडेशनदिवाली पर जरूरी नहीं कि बहुत हैवी मेकअप किया जाए. दिवाली रोशनी का त्‍यो‍हार है अधिक रोशनी में हैवी मेकअप खराब और ड्राई दिखने लगता है. इस दिवाली सिंपल और आ‍कर्षक लुक के लिए बेसिक फाउंडेशन का प्रयोग किया जा सकता है. फाउंडेशन का स्किन टोन के अनुसार चुनाव किया जाना चाहिए ताकि स्किन पैची न लगे.

अपनाएं आई ग्लिटरदिवाली पर आंखों को डिफरेंट लुक देना चाहती हैं तो ग्लिटर आईशैडो का प्रयोग कर सकती हैं. ग्लिटर आईशैडो आसानी से मार्केट में मिल जाता है. इसे लगाना भी बेहद आसान होता है. बेसिक मेकअप के साथ ग्लिटर आईशैडो आईज को हैवी लुक देगा.

कलर्ड आईलाइनरदिवाली में यदि मॉर्डन लुक में मेकअप करना चाहती हैं तो कलर्ड आईलाइनर का इस्‍तेमाल कर सकती हैं. आईलाइनर का चुनाव आउटफिट के अनुसार भी किया जा सकता है. आई को कलर्ड आईलाइनर के साथ हाईलाइटर का प्रयोग किया जा सकता है.

नेचुरल शेड का ब्‍लशरयदि दिवाली पर सिंपल और डिसेंट लुक चाहती हैं तो फाउंडेशन के साथ ब्‍लशर का इस्‍तेमाल करें. बेसिक मेकअप करने में 10 से 15 मिनट का समय लगेगा. मेकअप को परफेक्‍ट लुक देने के लिए नेचुरल शेड का ब्‍लशर प्रयोग करना चाहिए.

