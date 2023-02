अगर आप भी करते हैं ये 5 काम तो हो जाएं सतर्क, आपकी स्किन पर पड़ सकता है बुरा प्रभाव

Habits That Can Damage You Skin : बेहतर स्किन (Skin) के लिए लोग क्‍या क्‍या चीजें नहीं ट्राई करते हैं. तमाम तरह के घरेलू उपाय हों या महंगे से महंगा कॉस्‍मेटिक प्रोडक्‍ट्स का प्रयोग. इन सबके बावजूद भी स्किन बेहतर नही हो पाती. जबकि कई लोग हैं जिनका स्किन नैचुरली खूबसूरत और प्रॉब्‍लम फ्री लगता है और चेहरे पर हमेशा ग्‍लो बनी रहती है. दरअसल इसकी एक वजह उनकी कुछ आदतों को माना जा सकता है. हम अंजाने ही कुछ आदतों के आदि हो जाते हैं जो हमारी स्किन को काफी नुकसान पहुंचाते हैं. तो आइए जानते हैं उन आदतों (Habits) के बारे में जो अपनी स्किन के लिए नुकसानदेह (Harm) होते हैं.

1.अत्‍यधिक स्विमिंग करनास्विमिंग भले ही हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है लेकिन ये आपके बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. यही नहीं घंटों स्विमिंगपुल में समय गुजारने से आपकी स्किन पर भी खराब असर पड़ता है. दरअसल स्विमिंग पूल के पानी में क्लोरीन अत्‍यधिक मात्रा में होता है जो स्किन और बालों के लिए ठीक नहीं होता. कई लोग स्विमिंग करने के बाद घर जाकर नहा लेते हैं और यह सोचते हैं इससे स्किन और बाल बचे रहेंगे तो यह उनकी गलत फहमी है. दरअसल स्किन से क्लोरीन पूरी तरह नहीं हट पाता और त्वचा के रोमछिद्रों तक पहुंचकर उन्हें बंद कर देता है. जिससे त्वचा और बाल खराब हो सकते हैं.

2. गर्म पानी से नहानाअगर आप भी नहाने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी स्किन और बालों को काफी नुकसान पहुंचाती है. इसकी वजह से स्किन ड्राई हो जाते हैं और बालों की नैचुरल नमी खत्म होने लगते हैं.

इसे भी पढ़ेंं : आपमें भी तो नहीं है ये 5 आदतें? बन सकती हैं किडनी खराब होनें की वजह, आज ही बदलें

3.अत्‍यधिक नमक और चीना का सेवनअगर आप अत्‍यधिक नमक और चीनी का सेवन करते हैं तो यह आपकी स्किन को बरबाद कर देते हैं. दरअसल नमक में सोडियम होता है जो स्किन को रुखी, बेजान और ड्राई कर देता है. जबकि चीनी स्किन के कोलाजन लेवल को प्रभावित करती है और स्किन पर जल्‍दी एजिंग दिखने लगती है.

4.स्मोकिंगसिगरेट का सेवन करने से आपकी स्किन पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है. कई लोग स्मोकिंग नहीं करते लेकिन उनके दोस्त स्मोकिंग करते हैं. ऐसे में उसके पास खड़े होकर वो ना चाहते हुए भी पैसिव स्मोकिंग के शिकार होते हैं और सिगरेट से निकलने वाले धुएं में मौजूद निकोटीन और टार स्किन पर बुरा असर डालते हैं. इस वजह से स्किन पर असमय रिंकल्स आ सकता है.

5.करवट होकर सोनादरअसल जब लोग दाहिने या फिर बाएं तरफ करवट लेकर ज्यादा देर तक सोते हैं तो उनके चेहरे की स्किन पर तनाव पड़ता है और चेहरे पर बारीक लाइन्‍स आने लगती हैं. यही नहीं, सोते वक्त आपका चेहरा तकिए से रगड़ता है जिससे भी स्किन पर रैश और कई परेशानियां आ सकती हैं. इसलिए पीठ के बल सोना स्किन के लिए बेहतर होता है.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)