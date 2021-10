टाइट और फेड हो चुकी पुरानी जींस को रिटायर्ड न समझें, इस तरह करें री-यूज़

Hacks For Reusing Your Old Jeans: हर किसी के ड्रेस कलेक्‍शन में पुरानी जींस (Old Jeans) जरूर होती हैं जो अब शायद फिट नहीं आती और फेड हो चुकी होती हैं. ये आपकी फेवरेट तो होती हैं लेकिन वजन बढ़ जाने की वजह से आप इन्‍हें पहन नहीं पाते. उस जींस को न तो किसी को दे पाते हैं और न ही फेंक. ऐसे में हम इन्‍हें संभाल कर रखते हैं और मन मसोस कर रह जाते हैं. अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है तो आज हम आपके लिए मजेदार हैक्‍स (Hacks) लाए हैं. इन हैक्‍स की मदद से आप अपनी पुरानी जींस को यूज में ला सकते हैं और उन्‍हें दोबारा पहन सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि हम पुरानी और छोटी हो चुके जींस को फिर से कैसे प्रयोग में ला सकते हैं.

1. इस तरह करें लूज़

टाइट जींस को स्‍ट्रेच करने के लिए आप सबसे पहले जींस को एक हैंगर में टांग लें और एक स्‍प्रे बोतल में गर्म पानी भरें. अब स्प्रे बॉटल से कमर और थाई के आसपास पानी स्‍प्रे करें. अब जींस को खींचकर स्ट्रेच करें और हैंगर में फिर से टांगें. कुछ देर तक जींस को ऐसे ही छोड़ दें. इसके बाद इसे पहनकर ट्राई करें. ये ट्रिक आप दोबारा भी आजमाकर, इसे और लूज़ कर सकते हैं.

इसे भी पढ़ें : हेयर कलरिंग से पहले इन 5 बातों का रखें ख्याल, बाल दिखेंगे सिल्‍की और खूबसूरत

2. जींस को टाइट ऐसे करें

पुरानी जींस अगर आपको लूज़ हो गई है तो इसे अपने साइज का बनाना बहुत ही आसान है. आप दर्जी के पास जाकर इसे कमर से सिलवा सकते हैं. अगर आपकी थाई भी लूज है तो आप इसे पूरी तरह से ऑल्‍टर करा लें. आप अगर लूज़ जींस पहनना पसंद करते हैं तो आप इसे कमर से ऑल्‍टर कराकर ही पहन सकते हैं. ये बॉयफ्रेंड जींस लुक देगी, जो आजकल काफी ट्रेंड में है.

3. रंग उतर गया है तो

अगर आपके फेवरेट जींस का रंग उतर गया है और ये अच्‍छी नहीं दिख रही तो आप इन्‍हें डाई करा सकते हैं. आप ऑनलाइन जींस डाई सेंटर की मदद से भी इसे पसंदीदा कलर से डाई करा सकते हैं. अगर आप इसे घर पर डाई करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आप फेब्रिक डाई मार्केट से खरीद लें और गर्म पानी में मिलाकर रातभर छोड़ दें.

इसे भी पढ़ें : Navratri 2021 Fashion: नवरात्रि के त्योहार में इस तरह खूबसूरत बनाएं स्किन, हर कोई देखते ही करेगा तारीफ

4. जींस से बनाएं नया ड्रेस

आप यूट्यूब पर ऐसी कई विडियोज सर्च कर सकते हैं जिसमें जींस से बैग, बेल्‍ट, स्‍कर्ट, ड्रेस आदि बनाने का तरीका बताया जाता है. आप इनकी मदद से अपनी जींस से नया ड्रेस बना सकते हैं.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)