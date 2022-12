हेयरब्रश को साफ न करने से हो सकती हैं बालों की कई समस्याएं, ऐसे करें क्लीन

How To Clean Your Hairbrush: बाल चाहें सिल्‍की हो या कर्ल उन्‍हें जरूरी पोषक तत्‍व और नियमित देखभाल की आवश्‍यकता होती है. कई बार बालों और स्‍कैल्‍प में जमी गंदगी और डेड सेल्‍स बालों को कमजोर और नाजुक बना देते हैं. जिस वजह से बालों का टूटना और रूसी की समस्‍या का सामना करना पड़ता है. क्‍या आप जानते हैं बालों के टूटने, स्‍कैल्‍प की गंदगी और बैक्‍टीरिया के लिए हेयरब्रश भी जिम्‍मेदार हो सकता है. गंदा हेयरब्रश बैक्‍टीरियल और फंगल इंफेक्‍शन का कारण भी बन सकता है. जिस प्रकार बालों को हेल्‍दी रखने के लिए रेग्‍यूलर वॉश किया जाता है उसी प्रकार हेयरब्रश की सफाई भी महत्‍वपूर्ण है. लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हेयरब्रश को कितने दिनों में और कैसे साफ किया जाए. चलिए जानते हैं कैसे हेयरब्रश को जर्म फ्री बना सकते हैं.

हेयर ब्रश को साफ करना क्‍यों जरूरी है

शेप डॉट कॉम के अनुसार बालों की देखभाल के साथ हेयरब्रश की देखरेख भी जरूरी होती है. कई बार स्‍कैल्‍प में होने वाली खुजली के लिए गंदा हेयरब्रश जिम्‍मेदार हो सकता है. स्‍कैल्‍प पर लगभग 100,000 से अधिक रोम मौजूद होते हैं जो रोजाना तेल, पसीना और सीबम का स्‍त्राव करते हैं. बालों को ब्रश करने पर ये जर्म्‍स उसमें चिपक जाते हैं. इसके अलावा हेयरब्रश स्‍कैल्‍प से प्रोडक्‍ट बिल्‍डअप, शेड हेयर और डेड स्किन सेल्‍स को भी जमा कर रहा है. यदि हेयर ब्रश को नियमित रूप से साफ नहीं किया गया तो ये सभी चीजें स्‍कैल्‍प पर वापस जमा हो सकती हैं और बैक्‍टीरियल इंफेक्‍शन का कारण बन सकती हैं. कई बार स्‍कैल्‍प में होने वाला फंगल इंफेक्‍शन सूजन, जलन और खुजली का कारण भी बन जाता है. हेयरब्रश की गंदगी स्‍कैल्‍प में होने वाले पिंपल्‍स को भी बढ़ावा दे सकती है. इस‍लिए समय-समय पर हेयरब्रश की साफ-सफाई बेहद जरूरी होता है.

हेयरब्रश को कितनी बार करें साफ

हेयरब्रश को साफ करने से हेयर हेल्‍थ और ब्रश की लाइफ को बढ़ावा मिलता है. सामान्‍यतौर पर सप्‍ताह में एक बार ब्रश को साफ करना चाहिए. ब्रश को साफ करने में लगभग 10 से 15 मिनट का समय लगता है. इसे साफ करने के लिए किसी स्‍पेशल टूल्‍स और वॉश की आवश्‍यकता नहीं होती इसलिए इसे आसानी से साफ किया जा सकता है.

ऐसे करें हेयरब्रश को साफ

हेयर्स को रिमूव करें: ब्रश को साफ करने के लिए सबसे पहले ब्रिसल्‍स में फंसे हुए सभी बालों को हटाएं. बालों को हटाने के लिए अपनी उंगलियों, चौड़े दांतों वाली कंघी और पैनी टेल वाली कंघी का इस्‍तेमाल कर सकते हैं. लकड़ी के ब्रश के साथ विशेष सावधानी बरतें, अन्‍यथा ब्रिसल्‍स टूट सकते हैं.

ब्रश को भिगोएं: सिंथेटि‍क ब्रिसल वाले प्‍लास्टिक ब्रश के लिए एक बड़े कटोरे में गर्म पानी लें. उसमें कुछ बूदें शैम्‍पू की डालें और उसमें ब्रश को 10-15 मिनट के लिए भिगो दें. फिर पिन की सहायता से ब्रिसल्‍स पर लगी गंदगी को साफ करें. फिर ब्रश को साफ पानी से धोकर सुखा लें. ध्‍यान रहे कि शैम्‍पू का प्रयोग सीधे ब्रश पर न करें. इसके अलावा लकड़ी के ब्रश को पानी में न डालें बल्कि टूथब्रश के ब्रिसल्‍स से स्‍क्रब करें. बालों के साथ हेयरब्रश की देखभाल भी जरूरी होती है. बालों को हेल्‍दी बनाने के लिए नियमित रूप से हेयरब्रश की सफाई जरूरी है.